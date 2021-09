Nữ võ sĩ Thu Nhi tranh đai vô địch thế giới tại nơi có nhiều người Việt

Sau nhiều lần trì hoãn suốt hơn 1 năm trời do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cuối cùng trận tranh đai vô địch thế giới WBO môn boxing sẽ diễn ra vào ngày 23.10 tới tại Ansan, Hàn Quốc. Lý do chọn địa điểm này, ông bầu Kim Sang-bum của Công ty TNHH Cocky Buffalo, một công ty sự kiện của Việt Nam được giao đứng ra tổ chức cho biết: ‘Được sự chấp thuận và giám sát của tổ chức quyền anh thế giới (WBO) và ủy ban quyền anh Hàn Quốc (KBC), trận đấu này do ảnh hưởng dịch bệnh không thể diễn ra ở Việt Nam như dự kiến trước đây mà chúng tôi chọn Ansan như một món quà tri ân tới các khán giả người Việt . Bởi nếu muốn tìm một nơi ở Hàn Quốc mà có thể dễ dàng gặp người Việt, nghe thấy tiếng người Việt thì không đâu khác ngoài khu Ansan. Thành phố ngoại ô Seoul này thu hút rất nhiều người Việt. Tôi tin rằng các VĐV sẽ được cộng đồng người Việt tại đây đón nhận và cổ vũ nồng nhiệt cho võ sĩ Việt Nam”.