Olympic 2020: HLV bơi lội Úc bị chỉ trích vì… xé khẩu trang mừng chiến thắng

Theo AFP, HLV Dean Boxall quá vui sướng sau khi kình ngư Ariarne Titmus của tuyển bơi lội Úc giành được HLV ở nội dung 400m tự do nữ trước đối thủ mạnh người Mỹ Katie Ledecky tại Olympic 2020 hôm 26.7. Vì quá vui mừng sau chiến thắng của học trò, vị HLV liên tục biểu lộ nhiều hành động phấn khích tột độ.

HLV Boxall cũng thừa nhận ông đã vi phạm các giao thức Covid-19 được áp đặt trong nỗ lực giữ an toàn cho những người có mặt tại địa điểm thi đấu khi thành phố chủ nhà Tokyo đang áp đặt tình trạng khẩn cấp do Covid-19. "Tôi thực sự cần phải xin lỗi, vì tôi đã xé chiếc khẩu trang của mình và nó bị rách. Tôi chỉ thực sự không đeo khẩu trang trong thời điểm đó", HLV Boxall nói với kênh Seven Network của Úc.