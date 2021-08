Pacquiao muốn giành lại đai vô địch bị tước, rồi tranh cử Tổng thống Philippines

Pacquiao (có 62 thắng, 7 thua và 2 hoà, trong đó có 39 trận thắng knock out) đã giải quyết được tác động của việc điều chỉnh lại chiến thuật khi anh chuẩn bị cho trận đấu thứ 72 trong sự nghiệp chuyên nghiệp bắt đầu vào năm 1995. Pacquiao đã bị tước danh hiệu WBA vào đầu năm nay với lý do "không thi đấu" bất chấp sự gián đoạn toàn cầu đối với quyền anh do đại dịch gây ra. Thay vào đó, WBA đã trao đai trên cho Ugas, điều khiến Pacquiao không hài lòng. Pacquiao nói: “Tôi không thích việc ai đó lấy đai vô địch của tôi mà không thách thức tôi trên võ đài. Cả hai chúng tôi đều là nhà vô địch, nhưng chúng ta sẽ xem ai có đai sau trận đấu".