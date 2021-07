Lịch thi đấu Olympic của đoàn thể thao Việt Nam: Rowing mở đầu, điền kinh khóa đuôi

Ngày 23.7, từ 6 giờ 30 - 10 giờ, 2 VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ mờ đầu lịch thi đấu cho đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo khi thi đấu vòng loại môn rowing (chèo thuyền) dành cho nội dung đôi nữ hạng nhẹ. Từ 7 - 9 giờ, xạ thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt thi đấu bắn cung 1 dây nữ và 11 giờ 30 - 13 giờ, Nguyễn Hoàng Phi Vũ thi đấu nội dung bắn cung 1 dây nam.

Ngày 24 - 28.7, Nguyễn Tiến Minh và Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu vòng bảng đơn nam, đơn nữ môn cầu lông . Ngày 24.7 cũng là ngày thi đấu nhiều nhất của các VĐV Việt Nam khi Hoàng Xuân Vinh tranh tài môn súng ngắn 10 m (từ 6 giờ 30 - 14 giờ 30), Trương Thị Kim Tuyền thi đấu hạng cân 49 kg môn taekwondo (từ 8 - 20 giờ 30), Lê Thanh Tùng thi đấu vòng loại thể dục dụng cụ môn nhảy chống và Đinh Phương Thành thi đấu vòng loại thể dục dụng cụ toàn năng nam (từ 8 - 20 giờ), Nguyễn Văn Đương thi đấu môn boxing hạng cân 57 kg nam (từ 15 - 19 giờ 30).

Trong ngày 25.7, Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ tranh tài môn judo hạng cân 52 kg nữ (từ 9 - 17 giờ 50), Thạch Kim Tuấn thi đấu môn cử tạ hạng cân 61 kg (từ 9 giờ 50 - 16 giờ 30), Nguyễn Thị Tâm thi đấu boxing nữ hạng 51 kg (từ 9 - 19 giờ). Ngày 26.7, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu môn bơi nội dung 200 m tự do (từ 17 - 19 giờ 30). Ngày 27.7, Hoàng Thị Duyên thi đấu môn cử tạ hạng cân 59 kg nữ (từ 9 giờ 50 - 16 giờ). Ngày 29.7, Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu tiếp nội dung 800 m tự do (từ 17 - 19 giờ 30). Ngày 30.7, Nguyễn Huy Hoàng thi đấu môn bơi nội dung 1.500 m tự do (từ 17 - 19 giờ 30). Ngày 31.7, Quách Thị Lan thi đấu môn điền kinh vòng loại 400 m rào nữ (từ 7 - 10 giờ).

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Trần Đức Phấn cho rằng 18 VĐV Việt Nam đều quyết tâm vượt qua chính mình, sẽ thi đấu với khả năng tốt nhất và ai cũng có khả năng vào top 8 trong nội dung của mình. Nhưng nếu để tranh chấp một vị trí cao (huy chương hoặc tiếp cận huy chương) thì cử tạ và bắn súng là 2 môn từng có huy chương Olympic trước đây vẫn nhiều hy vọng nhất, kế đến trông chờ bất ngờ từ nhiều VĐV các môn còn lại.