Sanest Khánh Hòa rước cúp về phố biển

Trước trận chung kết năm nay, đội bóng chuyền nam Tràng An Ninh Bình đã có 5 lần đăng quang tại Cúp Hùng Vương vào các năm 2009, 2010, 2012, 2013 và 2018. Ninh Bình được xem là nơi được lãnh đạo tỉnh quan tâm mạnh và duy trì việc xây dựng các chế độ chính sách khá cao cho VĐV, giúp lực lượng trẻ này hăng hái tập luyện để có nhiều thành tích cho tỉnh nhà.

Tuy vậy, dù nhiều lần lọt vào vòng có huy chương, khoảng 2 – 3 năm gần đây đội bóng chuyền nam vùng đất cố đô Hoa Lư này ít có cơ hội đăng quang ở những giải đấu lớn. Chính vì vậy, sau khi thắng 3-2 kịch tính ở trận bán kết Cúp Hùng Vương 2021 trước đội bóng Thể Công, ban huấn luyện và các VĐV đội Tràng An Ninh Bình đều nung nấu quyết tâm chiến thắng trong trận chung kết với Sanest Khánh Hòa để đưa chiếc Cúp Hùng Vương lần thứ 6 về với cố đô.

Thế nên dù giới chuyên môn đánh giá đối thủ Sanest Khánh Hòa (với thành tich đương kim vô địch quốc gia 2020 và vô địch Đại hội thể thao toàn quốc 2018) có nhỉnh hơn, nhưng ngay từ đầu đội Tràng An Ninh Bình đã thực hiện "đánh phủ đầu" khi trong tay HLV Bùi Trung Thảo đang có các tay đập xuất sắc như đối chuyền Nguyễn Thanh Tùng, chủ công Lâm Văn Sanh, Vũ Quang Khơi và Quản Trọng Nghĩa, phụ công Lê Thanh Danh mới từ đội TP.HCM chuyển về, Hồ Hứu Tiến và Cù Văn Hoàn cao 2 mét... cùng sự điều bóng rất tốt của chuyền hai Giang Văn Đức.

Xuân Tân, Thanh Thuận, Văn Kiều và Thái Hưng (từ trái) của đội Sanest Khánh Hòa

Trong cả 3 hiệp đầu, đội Tràng An Ninh Bình đều dẫn điểm như 5/2, 8/6 (ở hiệp 1, sau đó hòa 8/8), 7/4, 8/6 (ở hiệp 2, sau đó hòa 10/10 ). Đặc biệt, sau khi để thua 2 hiệp đầu, Tràng An Ninh Bình trong thế "không còn gì để mất" đã vùng lên mạnh mẽ hơn nữa ở hiệp 3. Đội trưởng Giang Văn Đức và đồng đội tập trung phát bóng khó để phá hỏng bước 1 của đối thủ và có ngay thành công: dẫn 8/5, rồi 16/8 và tiến đến 22/11 (cách biệt đến 11 điểm). Đặc biệt, Tràng An Ninh Bình đã về đích ở hiệp 3 với tỷ số 25/14, rút ngắn tỷ số chung chỉ còn 1-2.

Trước tình thế mới, ngay đầu hiệp 4, HLV Thái Quang Lai của Sanest Khánh Hòa đã yêu cầu các học trò "phá dớp lấy điểm đầu hiệp đấu" của đối thủ. Ngay lập tức, bước 1 của Sanest Khánh Hòa được siết chặt, đồng thời các bóng được phát đi đều nhắm thẳng vào libero của Tràng An Ninh Bình để gây lúng túng cho đối thủ.

Cùng lúc đó, với 1 hiệp vừa lấy được của Sanest Khánh Hòa và khi hy vọng về đích tốt đẹp của Tràng An Ninh Bình có lóe lên thì các quả phát bóng của đội này lại quá cẩn thận và mất đi độ khó như trong hiệp 3 đã có nên bị Sanest Khánh Hòa "bắt bài".

HLV Bùi Trung Thảo (áo trắng) chỉ đạo các học trò

Được biết, dù còn bị chấn thương vai, "Thùng thuốc súng" Từ Thanh Thuận vẫn xin được góp sức với Sanest Khánh Hòa trong trận đấu quan trọng này. Anh được thỏa mãn nguyện vọng và được tung vào trong thời gian đầu. Trong khi lão tướng Ngô Văn Kiều vẫn có thể tiếp tục "cong lưng như tôm" để tung ra được những quả đấm rất khó chịu thì hàng chắn với Dương Văn Tiên, và Phạm Thái Hưng kết hợp thật hiệu quả, libero Huỳnh Trung Trực được hoan nghênh nhờ có những cú bay người cứu bóng hiệu quả. Không chỉ tự dẫn được điểm từ đầu hiệp 4, tỷ số còn được nâng dần cho Sanest Khánh Hòa để đội dẫn điểm liên tục từ 10/6, 16/9 và thắng hiệp này ở điểm 25/22.

Trong top 4 nam bóng chuyền nam hiện tại thì hạng nhì TP.HCM và hạng 4 quốc gia Biên Phòng đã không được có mặt dự Cúp Hùng Vương năm nay do không thể xếp trong 2 hạng đầu của bảng đấu ở vòng 1 giải VĐQG 2021. Vì thế trận chung kết diễn ra giữa hạng nhất Sanest Khánh Hòa và hạng 3 quốc gia Tràng An Ninh Bình ở nhà thi đấu Phú Thọ vừa rồi được xem như "trận đấu trong mơ". Không lạ khi có rất nhiều khán giả đã đến xem, chật cứng các khán đài 3.000 chỗ với sự cổ vũ rất cuồng nhiệt. Một số khán giả đến chậm còn được phép tràn xuống sàn thi đấu với sự sắp xếp khéo léo của đội bảo vệ, họ vẫn được reo hò phấn khởi mà vẫn không có sự cố gì làm ảnh hưởng trận đấu.

Đội trưởng Giang Văn Đức, Quản Trọng Nghĩa và Hồ Hữu Tiến (từ trái) của đội Tràng An Ninh Bình