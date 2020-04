Sự thật Lý Tiểu Long thách thức phố Tàu ở Mỹ và tỉ thí Hoàng Trạch Dân

Những tranh cãi chưa dứt

Theo Polly, sở dĩ Lý Tiểu Long ra tay ngay khi chào hỏi Hoàng Trạch Dân là do William Chen đã xúc phạm người vợ Linda. Trong cuốn sách “Bruce Lee: The Man Only I Knew” vào năm 1975, Linda cho biết cuộc đấu kéo dài 3 phút với chiến thắng cuối cùng thuộc về người chồng Lý Tiểu Long. Trong một cuộc phỏng vấn với trang web Black Belt chưa được xác thực, Lý Tiểu Long từng mô tả cuộc đấu với Hoàng Trạch Dân rằng: "Tôi đã tham gia một cuộc đấu ở San Francisco, và sau một cuộc chạm trán ngắn, con chó cái bắt đầu chạy. Tôi đuổi theo anh ta và, như một kẻ ngốc, tiếp tục đấm vào đầu anh ta. Chẳng mấy chốc, nắm đấm của tôi bắt đầu sưng lên vì đánh vào cái đầu cứng của anh ấy. Ngay lúc đó tôi nhận ra Vịnh Xuân quyền không thực tế và bắt đầu thay đổi cách chiến đấu của tôi”. Tuy nhiên, lời kể của Hoàng Trạch Dân và Chen trên tờ China Pacific Weekly sau đó thì diễn biến cuộc đấu hoàn toàn trái ngược với mô tả từ người vợ của Lý Tiểu Long. Họ cho rằng, cuộc đấu kéo dài hơn 20 phút và sau đó Lý Tiểu Long từ chối công khai kết quả thắng-thua mà đóng cửa võ đường (?). Vì vậy, cộng đồng võ thuật Trung Quốc ở San Francisco kết luận rằng Lý Tiểu Long đã thua cuộc.