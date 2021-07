Tập luyện trong lo ngại dịch bệnh gia tăng tại làng VĐV Olympic

VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh, người duy nhất của thể thao Việt Nam 4 lần tham dự Olympic (tay vợt lớn tuổi nhất góp mặt ở nội dung đơn nam Olympic 2020), chia sẻ: “Hai ngày nay chúng tôi liên tiếp nhận tin có VĐV bị nhiễm Covid-19. Ở làng VĐV, một số nơi tập trung đông VĐV là nhà ăn và phòng gym là 2 nơi dễ lây nhiễm dịch bệnh nên chúng tôi rất thận trọng khi tới. Ngày 20.7, tôi cùng các VĐV được test Covid-19 lần nữa và rất mừng khi tiếp tục âm tính. Địa điểm thi đấu cầu lông cách làng Olympic 1 giờ đồng hồ đi xe, cũng khá xa, nhưng tôi từng đến Nhật Bản thi đấu nhiều lần nên không lạ lẫm, chỉ mong an toàn trong dịch bệnh để thi đấu hết khả năng”.

Một số VĐV khác âu lo về việc dù trong làng VĐV có Trung tâm y tế phục vụ 24/24, nhưng khi đại hội khởi tranh không rõ Ban tổ chức (BTC) có đủ nguồn lực y tế để chăm sóc các ca dương tính không, vì rất có thể số lượng người nhiễm sẽ tăng cao trong thời gian tới, không chỉ VĐV mà còn các thành phần khác. Hôm qua, tại cuộc họp trưởng đoàn, BTC cam kết sẽ đảm bảo an toàn ở mức cao nhất có thể và nếu không may xảy ra sự cố ở đoàn nào, BTC sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc y tế. Mục tiêu cao nhất của Thế vận hội là sự an toàn của các đoàn thể thao.

Cũng trong ngày hôm qua, các VĐV Việt Nam đều đã bước vào tập luyện chính thức. Một số VĐV tập chung địa điểm với các đoàn khác như bắn cung, bắn súng, TDDC. Khi vào nơi luyện tập, các VĐV xịt khuẩn kỹ tay nhưng đeo khẩu trang thì khó tập với cường độ cao nên hầu hết đều tháo ra. Sau buổi tập tại địa điểm thi đấu cùng đồng đội Nguyễn Thị Tâm, VĐV quyền anh Nguyễn Văn Đương chia sẻ: “Tôi chuẩn bị cho Olympic từ nhiều tháng qua, bây giờ là lúc làm quen điều kiện thi đấu và cố gắng giữ gìn sức khỏe , trạng thái tốt để chờ ngày tranh tài. Hạng cân của tôi có nhiều đối thủ rất mạnh nên mục tiêu của tôi là thể hiện hết khả năng. Chúng tôi hy vọng sẽ không xảy ra sự cố gì với đoàn thể thao Việt Nam cũng như đoàn khác để Olympic thực sự an toàn cho đến khi kết thúc”.