Tay đua Lê Nguyệt Minh bất ngờ thắng chặng 17 Cúp truyền hình

Ở chặng này, tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (Vinama TP.HCM) tạm gác cuộc đua áo vàng với Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) để tấn công vào danh hiệu áo chấm đỏ- vua leo núi khi chinh phục đèo Cả. Javier Perez thành công khi tấn công mạnh mẽ, cán đỉnh đèo đầu tiên nhưng Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai) cũng xuất sắc về nhì, bảo vệ thành công danh hiệu vua leo núi sau chặng 17 của Cúp truyền hình TP.HCM.

Các tay đua tranh tài chặng 17 Tuy Hòa-Nha Trang Khả Hòa

Với chiến thuật hợp lý, các tay đua Bike Life Đồng Nai kiểm soát tốt cục diện trên đường đua, ngoài bảo vệ được áo chấm đỏ cho Nguyễn Phạm Quốc Khang còn bảo vệ thành công áo vàng cho Loic Desriac đồng thời giữ vững ngôi nhất đồngg đội.

Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng Khả Hòa

Trong khi đó các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp chủ động ráp máy kéo đoàn đông về đích chung 1 tốp để tạo cơ hội cho Nguyễn Tấn Hoài, Trần Tuấn Kiệt phát huy sở trường nước rút. Tuy nhiên tay đua của đội TP.HCM New Group Lê Nguyệt Minh mới là người cán đích đầu tiên ở thành phố biển Nha Trang xinh đẹp khi rút thắng Nguyễn Tấn Hoài trong gang tấc. Tay đua đang có phong độ ấn tượng Trịnh Đức Tâm cán đích hạng ba, tiếp tục đeo bám Nguyễn Tấn Hoài trong cuộc chiến giành danh hiệu áo xanh-vua nước rút.

Nguyễn Phạm Quốc Khang bảo vệ thành công áo chấm đỏ-vua leo núi Khả Hòa

Sau 17 chặng, áo vàng danh giá cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất Cúp truyền hình TP.HCM 2021 vẫn thuộc về Loic Desriac với khoảng cách 20 giây so với Nguyến Tuấn Vũ. Áo xanh trong tay Nguyễn Tấn Hoài với khoảng cách 13 điểm so với Trịnh Đức Tâm. Áo trắng vẫn do Lê Hải Đăng nắm giữ với khoảng cách 56 giây so với Tăng Quý Trọng. Bike Life Đồng Nai dẫn đầu danh hiệu đồng đội với khoảng cách 27 giây so với Vinama TP.HCM.

Lê Nguyệt Minh ăn mừng chiến thắng tại thành phố Nha Trang Bá Duy