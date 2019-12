Từ Thanh Thuận làm nản lòng đối thủ ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Lịch thi đấu hôm nay (28.12): Tại Long An: Long An gặp Xổ số kiến thiết Vĩnh Long lúc 16 giờ, Biên Phòng gặp Sanest Khánh Hòa lúc 20 giờ ở giải nam; Tiến nông Thanh Hóa gặp Mikado Thái Bình lúc 14 giờ, VTV Bình Điền Long An gặp Kinh Bắc Bắc Ninh lúc 18 giờ ở bảng nữ. Tại Bạc Liêu: Hà Tĩnh gặp Bến Tre lúc 16 giờ, Thể Công gặp Tràng An Ninh Bình lúc 20 giờ ở giải nam; Hóa chất Đức Giang Hà Nội gặp Đắk Lắk lúc 14 giờ, Truyền hình Vĩnh Long gặp Thông tin LienVietPostBank lúc 18 giờ ở giải nữ.