Túy quyền huyền thoại tìm đường hồi sinh trong võ thuật Trung Quốc

Sự hồi sinh của túy quyền được nói đến trong một bài viết của AFP đăng tải hôm 28.8. “Lưu Từ Lương lao ra đầy giận dữ như thể sắp đánh nhau sau khi uống quá nhiều ly rượu. Nhưng trên thực tế, anh ta là một người tỉnh táo, lạnh lùng và là một cao thủ trong môn võ thuật cổ xưa của Trung Quốc được gọi là túy quyền ”, AFP mô tả về một cao thủ của túy quyền ở Trung Quốc.

Võ sĩ Lưu Từ Lương (áo đỏ) đang tập túy quyền AFP

Không có số liệu chính xác nhưng võ sĩ họ Lưu ước tính rằng, trừ những người trong các trường võ thuật, thì khoảng 1.000 người ở Trung Quốc đang tập luyện túy quyền. Lưu năm nay 24 tuổi, một võ sĩ thực thụ, ngã xuống, dừng lại, sau đó bật dậy, xoay người lảo đảo liên tục.

Theo AFP, trong những chuyển động có vẻ lộn xộn nhưng thực sự được kiểm soát hoàn hảo, Lưu sau đó loạng choạng lùi và nghiêng hẳn về phía sau trước khi gục xuống sàn, bất động và dang rộng hai cánh tay. Liu nói: “Một người tập túy quyền giống như một người say rượu nhưng thực ra anh ta rất tỉnh táo. Người tập túy quyền có vẻ như say khướt, rất buồn cười, loạng choạng và lắc lư, thậm chí hầu như không thể đứng yên. Nhưng thực ra anh ấy vẫn có ý thức tấn công và các động tác ra đòn rất rõ ràng".

Những đòn quen thuộc của túy quyền AFP

Theo AFP, nguồn gốc của môn võ thuật này không rõ ràng, nhưng nó thường được cho là xuất phát từ câu chuyện "Tám vị thần" bất tử say rượu trong thần thoại Trung Quốc. Lưu Từ Lương, một chuyên gia về một số môn võ thuật khác nhau, trở nên thích thú khi anh xem các bộ phim "Drunken Master" (Túy quyền) của Thành Long từ năm 1978 và 1994.

Lưu cho biết số người theo túy quyền từ những năm 1980 đã giảm xuống. Nhưng anh đã thấy một sự gia tăng gần đây, còn Chính phủ Trung Quốc dường như vẫn quyết tâm duy trì sự tồn tại của nó. Hiện nay, không còn những cuộc đấu túy quyền, thay vào đó, võ sĩ họ Lưu và các thành viên khác của đội võ thuật quốc gia Trung Quốc thường biểu diễn ở các sân khấu để thu hút sự quan tâm.

Lưu Từ Lương vẫn duy trì rèn luyện túy quyền với hy vọng hồi sinh AFP

Lăn ra ngủ, nhưng với túy quyền đó là một thế đặc trưng AFP

Võ sĩ họ Phùng (30 tuổi), một cao thủ túy quyền khác, tin rằng một trở ngại lớn đối với võ say ở Trung Quốc là nó cần phải được thực hiện trên sàn trải thảm, bởi vì có rất nhiều động tác ngã và lăn. Một lý do khác mà rất ít người làm điều đó là không nhiều người có được "sự linh hoạt và sức mạnh" cần thiết, theo võ sĩ họ Phùng. Giống như Lưu, võ sĩ họ Phùng đang đóng vai trò của mình trong việc duy trì luyện tập túy quyền. Anh nói: “Trong số những người bình thường hay không chuyên, tôi chưa từng thấy ai tập túy quyền một cách say sưa. Có lẽ nó quá truyền thống!".