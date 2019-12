Ước mơ năm 2020 của những gương mặt thể thao tiêu biểu Việt Nam

1. VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh: “Tôi muốn… béo lên một chút”

(3 HCV SEA Games 30 nội dung 1.500 m, 5.000 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và về nhất với 846 điểm tại cuộc bình chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc).

Tôi quá đỗi hạnh phúc khi lần đầu tiên được đứng ở vị trí số 1 ở tuổi 24. Với tôi, chưa một kỳ SEA Games nào khắc nghiệt như lần này, cực kỳ khó khăn. Tôi vốn thấp bé nhẹ cân, chỉ cao 1,52 m và lúc thi đấu chắc chỉ được 44 kg nên bất lợi hơn các đối thủ khác. Chưa kể thể lực tôi cũng không tốt vì trước đây tôi bị viêm cầu thận. Điều trị bằng quá nhiều thứ thuốc nên gây tác dụng phụ. Khi bệnh thuyên giảm thì tôi mắc chứng đi tiểu đêm nhiều lần. Thời gian dài khiến tôi bị mất ngủ nặng, mất ngủ triền miên. Nhưng có lẽ ý chí và tinh thần Việt Nam đã mang lại cho tôi nguồn năng lượng và sức mạnh diệu kỳ. Năm 2020 tôi muốn mình… béo lên một chút, đủ sức khỏe để chinh phục những giải đấu quan trọng trong tương lai. Dĩ nhiên phải tính đến SEA Games 31 trên sân nhà. Còn trước mắt, vào ngày 5.1 tôi sẽ thi… leo núi ở giải vô địch leo núi Bà Rá. Tôi muốn thử thách và chinh phục chính bản thân mình ở nội dung “ngoài luồng” rất hấp dẫn này!

5 VĐV tiêu biểu còn lại gồm Vương Thị Huyền (HCV cử tạ SEA Games 30 ), Lý Hoàng Nam (HCV quần vợt SEA Games 30), Lê Thanh Tùng (1 HCĐ thể dục dụng cụ giải châu Á, 1 HCĐ SEA Games 30, giành vé dự Olympic 2020), Nguyễn Thị Thật (bảo vệ thành công HCV xe đạp SEA Games 30), Đinh Phương Thành (2 HCV thể dục dụng cụ SEA Games 30). HLV xuất sắc: Mai Đức Chung (bóng đá nữ); VĐV khuyết tật xuất sắc nhất: Cao Ngọc Hùng, HLV khuyết tật xuất sắc: Đặng Văn Phúc (đều môn điền kinh).

2. VĐV bơi Nguyễn Thị Ánh Viên: “Tôi sẽ cố gắng cải thiện những gì còn yếu”

(6 HCV, 2 HCB SEA Games 30; VĐV nữ xuất sắc nhất đại hội thể thao khu vực, về nhì với 772 điểm).

Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Oanh vì những nỗ lực của chị rất xứng đáng được tôn vinh. Còn cá nhân mình, tôi cũng rất vui khi đoạt “ngôi á quân” top 10 VĐV tiêu biểu năm nay. Những tấm HCV mà tôi giành được ở SEA Games 30 đem lại cho tôi những cảm xúc khá lẫn lộn. Tôi vẫn muốn mình đạt được những chỉ số thành tích tốt hơn.

Có giai đoạn tôi gặp khó khăn một chút về tâm lý nhưng mọi thứ đã ổn định trở lại bởi tôi không phải mẫu người dễ bỏ cuộc. Hiện thầy trò tôi chưa quay lại Mỹ mà vẫn tập luyện ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới trong năm 2020. Tôi sẽ cố gắng cải thiện những gì còn yếu ở các cự ly sở trường, phấn đấu đoạt vé tham dự Olympic 2020. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao Việt Nam trong thời gian tới”.

3. VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng: “Muốn cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ mạnh”

(Giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản ở cự ly 800 m tự do. Tại SEA Games 30, đoạt 2 HCV 400 m tự do, 1.500 m tự do, phá hai kỷ lục SEA Games, về hạng ba với 704 điểm).

Tôi rất vui khi nỗ lực của mình được ghi nhận, đó là thành quả của những tháng ngày tập luyện cực khổ và tôi không quên công ơn của BHL đã tận tâm chỉ bảo. Con đường phía trước còn dài, tôi phải còn nỗ lực nhiều trong năm 2020 để cải thiện khả năng nhằm đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới tại Olympic.

4. Cầu thủ Nguyễn Quang Hải: “Muốn đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công vô địch AFF Cup”

(Cùng đội Hà Nội vô địch V-League 2019, vô địch Cúp quốc gia, HCV SEA Games 30. Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, đạt 438 điểm).

Bóng đá Việt Nam năm 2019 có những thành tích chói sáng, trong đó phải kể đến cú đúp HCV của đội U.22 Việt Nam và đội nữ tại SEA Games 30. Để xứng đáng với sự bầu chọn này, tôi sẽ cố gắng hết mình ở giải U.23 châu Á 2020. Trong màu áo CLB, tôi muốn Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả xuất sắc ở những giải đấu quốc nội. Còn đội tuyển Việt Nam sẽ có kết quả khả quan tại vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020.

5. Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng: “Thật thú vị khi có tên trong top 10”

(Đoạt chức vô địch V-League, Cúp quốc gia cùng đội Hà Nội, đoạt HCV SEA Games 30, đạt 390 điểm).