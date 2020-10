Việt Nam tổ chức SEA Games 31 như ASIAD thu nhỏ

Vậy đoàn thể thao nước chủ nhà sẽ chuẩn bị như thế nào khi cuộc cạnh tranh với các đối thủ mạnh của khu vực sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết?

“Liệu đoàn thể thao Việt Nam có tận dụng lợi thế sân nhà để tham gia với số lượng hùng hậu nhất và vươn lên vị trí dẫn đầu SEA Games 31 về số lượng huy chương?”. Trước câu hỏi này của Báo Thanh Niên, ông Trần Đức Phấn nói: “Số lượng VĐV Việt Nam có lẽ sẽ nhiều nhưng nhiều ở mức độ nào, chúng tôi sẽ phải tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế. Những nội dung chủ lực của Việt Nam vẫn đang được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ phải chấp nhận việc nhiều nội dung mà Việt Nam sẽ không thể có thành tích cao do các nước rất mạnh. Trong khu vực, thành tích của thể thao Việt Nam khi tham dự Olympic, ASIAD luôn đứng sau 4 quốc gia Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia. Việt Nam tổ chức tất cả nội dung như Olympic, ASIAD, đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những thử thách cực kỳ to lớn. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ phấn đấu giành vị trí cao cho xứng đáng với sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ”.

Ngành thể thao đã lên kế hoạch dự trù một khoản kinh phí vào khoảng 500 - 750 tỉ đồng phục vụ công tác đào tạo HLV, VĐV trong khoảng 3 năm, hướng đến 3 mục tiêu lớn, trong đó có việc đạt kết quả khả quan tại SEA Games 31 (hai mục tiêu còn lại là Olympic 2020 - đại hội đã bị hoãn sang năm 2021 và ASIAD năm 2022).

Kiếm thủ Vũ Thành An (trái), đang tích lũy điểm dự Olympic và cũng kỳ vọng sẽ giành HCV SEA Games 31

Đây là một phần kế hoạch nằm trong đề án đăng cai SEA Games 31, thay thế cho chương trình mục tiêu quốc gia về đào tạo VĐV đã bị loại bỏ cách đây mấy năm do không còn giá trị sử dụng. So với các nước trong khu vực, khoản đầu tư này không thấm vào đâu. Theo một quan chức khác của ngành thể thao, Singapore mỗi năm chi số tiền đầu tư cho thể thao cao gấp khoảng vài chục lần số tiền mà Việt Nam dự định chi trong 3 năm như vừa kể trên. Lấy ví dụ điển hình, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được coi là VĐV được đầu tư khủng nhất Việt Nam, lên đến gần 7 tỉ đồng trong 3 năm (khi cô còn tập huấn tại Mỹ). Nhưng như thế vẫn không là gì so với VĐV bơi nổi tiếng bậc nhất Singapore là Schooling - được sang Mỹ tập huấn năm 11 tuổi, với số tiền vào khoảng 20 - 30 tỉ đồng/năm. Mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhưng các nước có nền thể thao mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia… vẫn sẽ đầu tư nhiều tiền của với mục tiêu cạnh tranh với Việt Nam ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games 31.