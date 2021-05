Bình luận về danh sách 30 tuyển thủ Việt Nam được HLV Park chọn sang UAE

Các cầu thủ không được sang UAE là Cao Văn Triền (Sài Gòn FC), Tô Văn Vũ (đội Bình Dương), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (đội Đà Nẵng ), Nguyễn Minh Tùng,. Đặc biệt, ông đã loại Nguyễn Anh Đức (đội Long An), Phạm Xuân Mạnh (đội Sông Lam Nghệ An ), thủ môn Phạm Văn Phong.

Chiều 26.5, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE lúc 16 giờ 10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19 giờ 40 giờ địa phương (22 giờ 40 giờ Việt Nam).

Do đội tuyển Việt Nam đến sớm hơn 7 ngày so lịch hoạt động chính thức của AFC, nên thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao do VFF bố trí. Đội cũng sẽ bước vào tập luyện theo kế hoạch riêng đã được bộ phận tiền trạm của VFF làm việc và thống nhất với LĐBĐ UAE, căn cứ từ đề xuất của HLV trưởng. Đến ngày 3.6, đội tuyển sẽ chuyển sang khách sạn do AFC sắp xếp cho các đội tuyển tham dự các trận đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE.