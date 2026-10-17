The Upper East Saigon giành chiến thắng ngay lần đầu tham dự Vietnam Property Awards 2026

Ngay lần đầu tham dự, Bách Lộc - doanh nghiệp thành viên của HASCO Holdings - đã ghi dấu ấn với dự án căn hộ hạng sang hướng đến nhu cầu sống đa thế hệ. Theo định hướng của doanh nghiệp, giá trị ngôi nhà không chỉ nằm ở trải nghiệm hiện tại mà còn ở khả năng đồng hành cùng gia đình qua nhiều chặng đường, nơi nếp sống, thành tựu và tài sản được vun đắp, gìn giữ theo thời gian.

Ông Nguyễn Minh Ly - Phó Chủ tịch HĐQT và Bà Trần Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc, đại diện nhà phát triển Bách Lộc đón nhận giải thưởng vinh danh The Upper East Saigon tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Kiến tạo thịnh vượng từ tầm nhìn dài hạn

Là nhà phát triển mới trong phân khúc bất động sản hạng sang, Bách Lộc xác lập hướng đi với tuyên ngôn "Fortune by Design - Kiến tạo thịnh vượng". Theo đó, thịnh vượng không chỉ được nhìn nhận qua giá trị tài sản, mà còn thể hiện ở chất lượng sống và những thành quả có thể tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Tư duy này định hướng các quyết định phát triển, từ lựa chọn vị trí, quy hoạch đến thiết kế. Mỗi yếu tố được cân nhắc nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại, đồng thời duy trì giá trị sử dụng trong tương lai.

The Upper East Saigon với kiến trúc đương đại tại bán đảo Thạnh Mỹ Lợi, bên bờ Đông sông Sài Gòn

The Upper East Saigon là dự án đầu tiên hiện thực hóa định hướng đó và được lấy cảm hứng từ Upper East Side, Manhattan - khu dân cư gắn với bề dày văn hóa, phong cách sống đặc trưng và những giá trị được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nằm bên bờ sông Đông (East River), gần Midtown East, khu vực này kết hợp nhịp sống riêng tư với khả năng tiếp cận các trung tâm kinh doanh, thương mại của New York.

Tại TP.HCM, Bách Lộc tìm thấy những nét tương đồng ở bán đảo Thạnh Mỹ Lợi, bên bờ Đông sông Sài Gòn. Từ đây, cư dân có thể kết nối với Thủ Thiêm, trung tâm đô thị mới và Thảo Điền, nơi tập trung các cơ sở giáo dục quốc tế, hoạt động thương mại cùng nhiều điểm đến phong cách sống.

Trên cơ sở đó, dự án diễn giải tinh thần Upper East Side trong bối cảnh Sài Gòn, kết hợp lợi thế ven sông với nhu cầu về không gian riêng tư và sự kết nối đô thị. Quy hoạch gồm 336 căn hộ tại 5 tòa tháp, với 3 - 4 căn mỗi tầng và 100% căn góc. Quy mô giới hạn cùng định hướng thiết kế chú trọng khai thác lợi thế vị trí bên sông hướng đến trải nghiệm sống riêng tư, đồng thời tạo điều kiện hình thành cộng đồng cư dân gắn kết.

Từ mái nhà Việt đến giá trị truyền đời

Với nhiều gia đình Việt, ngôi nhà không chỉ là nơi an cư hay ghi dấu thành tựu, mà còn là không gian hình thành nếp sống, gìn giữ truyền thống và lưu giữ ký ức giữa các thế hệ. Từ người gây dựng nền tảng ban đầu đến con cháu kế thừa, mỗi chặng đường đều góp phần tạo nên giá trị gia đình.

Số lượng căn hộ có giới hạn và 100% căn góc với tầm nhìn rộng mở

Tuy nhiên, gắn bó không đồng nghĩa với việc mọi thành viên phải chia sẻ cùng một nếp sinh hoạt. Khi nhu cầu và lối sống thay đổi, không gian ở cần dung hòa tính độc lập với sự kết nối. Tại The Upper East Saigon, định hướng này được thể hiện qua hệ căn hộ đa dạng và cách tổ chức không gian chung - riêng, nhằm giúp mỗi thành viên duy trì nhịp sống cá nhân mà vẫn có những khoảng không để gặp gỡ, sẻ chia.

Bên cạnh giá trị tinh thần, ngôi nhà còn là tài sản kết tinh từ quá trình lao động và tích lũy. Với Bách Lộc, phát triển bất động sản hạng sang không chỉ là tạo lập không gian sống cho hiện tại, mà còn chú trọng chất lượng phát triển và giá trị sử dụng lâu dài, hướng đến những tài sản có thể được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ sau.

Chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 đánh dấu bước tiến của Bách Lộc ngay từ dự án đầu tiên, đồng thời ghi nhận định hướng phát triển nhà ở đa thế hệ của doanh nghiệp.

Thông tin dự án: The Upper East Saigon, Góc đường Nguyễn Địa Lô & Đường số 65, Phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin Chủ Đầu tư:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách Lộc

Website: https://theuppereastsaigon.com/

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