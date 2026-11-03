The Weeknd gây bất ngờ khi bắt tay 'họa mi' Vương Phi

Nam ca sĩ The Weeknd chính thức trình làng đĩa đơn Hong Kong tại thị trường Đông Á và Đông Nam Á. Tác phẩm không chỉ là món quà tri ân anh dành tặng xứ Cảng Thơm mà còn đánh dấu màn "bắt tay" đặc biệt với âm nhạc của Vương Phi qua bản hit Monsoon từng ra mắt năm 1993.

Bìa single Hong Kong của The Weeknd Ảnh: Universal Music Vietnam cung cấp

Hôm 24.10, The Weeknd từng hé lộ bài hát này tại sân vận động Khải Đức (Hồng Kông) trong đêm mở màn chuỗi 4 buổi diễn của mình. Việc lồng ghép phần nhạc gốc lẫn giọng hát tiếng Quảng Đông của Vương Phi đã mang nét Cantopop kinh điển thổi vào thế giới âm nhạc hiện đại của nam ca sĩ người Canada.

Từ lâu, giọng ca Blinding Lights dành tình cảm đặc biệt cho dòng nhạc Cantopop lẫn những thước phim của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tinh thần ấy thể hiện rõ ngay trên bìa single khi sử dụng bức ảnh Hồng Kông trích từ bộ sưu tập cá nhân của Christopher Doyle, nhà quay phim huyền thoại từng làm nên thành công của tác phẩm Trùng Khánh Sâm Lâm (bộ phim có sự góp mặt của Vương Phi và Lương Triều Vỹ).

Ngay khi vừa trình diễn lần đầu, Hong Kong đã lập tức gây "bão" mạng xã hội. Đoạn clip do The Weeknd phát trực tiếp trên Instagram thu hút hơn 18 triệu lượt xem cùng 1 triệu lượt thích. Cơn sốt này cũng kéo bản hit cũ Monsoon của Vương Phi sống lại mạnh mẽ, vươn thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tăng trưởng của QQ Music và NetEase Cloud Music tại Trung Quốc. Đến ngày 28.10, ca khúc leo lên top 3 Apple Music Trung Quốc và vào top 10 Spotify Hồng Kông.

Hình ảnh The Weeknd đăng tải trên instagram cá nhân Ảnh: Universal Music Vietnam cung cấp

Trên nền tảng Douyin, chủ đề liên quan đến bài hát vọt lên vị trí thứ 8 trên bảng tổng hợp từ khóa hot. Trên trang Instagram cá nhân hôm 1.11, The Weeknd tiếp tục "xả" loạt ảnh đậm chất đêm Hồng Kông đính kèm giai điệu bài hát, thu về hơn 1,1 triệu lượt thả tim từ người hâm mộ.

The Weeknd (tên thật là Abel Tesfaye) là một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng lớn nhất của dòng nhạc pop và R&B đương đại. Sở hữu chất giọng lạ cùng tư duy biến hóa qua loạt album như After Hours, Dawn FM hay Hurry Up Tomorrow, anh liên tục gặt hái thành công với các bản hit toàn cầu. Chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn Stadium Tour của anh khởi động từ năm 2022 đến nay đã bán ra hơn 7,5 triệu vé, thu về hơn 1 tỉ USD (khoảng 25.400 tỉ đồng) và trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nam nghệ sĩ solo.

Tại Việt Nam, âm nhạc của The Weeknd cũng có chỗ đứng vững chắc. Trong đó, bản kết hợp One Of The Girls cùng JENNIE và Lily-Rose Depp đã vượt mốc 41 triệu lượt nghe tích lũy trên Spotify Việt Nam.