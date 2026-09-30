The Westique Residences tung loạt chính sách thanh toán may đo cá nhân hóa

Mở cánh cửa sở hữu căn hộ boutique cao cấp giới hạn

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ sàng lọc khắt khe, việc sở hữu một bất động sản cao cấp không chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn sống khác biệt mà còn cần những giải pháp tài chính linh hoạt, thấu cảm với dòng vốn của từng nhà đầu tư.

Hiểu được điều đó, The Westique Residences chính thức ra mắt bộ sưu tập chính sách thanh toán "may đo" cá nhân hóa, mang đến từng phương án tối ưu, giúp hiện thực hóa dự định đón đầu sóng khu tây TP.HCM một cách thong thả và vững chãi nhất.

Westique Balance: Cân bằng tài chính, vẹn toàn lựa chọn

Đối với những khách hàng ưu tiên sự an toàn, chắc nhịp và mong muốn kiểm soát hoàn toàn dòng tiền cá nhân trong dài hạn, Westique Balance - Cân bằng tài chính, vẹn toàn lựa chọn, chính là giải pháp nền tảng hoàn hảo. Được thiết kế với phương châm "chuẩn rất giãn" và "giãn cực chuẩn", phương án này cho phép chủ nhân thong thả đóng theo tiến độ nhẹ nhàng, không áp lực.

Với chính sách này, khách hàng chỉ cần thanh toán với số tiền ban đầu chỉ 5% ký HĐMB, những đợt sau chỉ 5%/quý cho tới khi nhận nhà

Đặc biệt, CĐT còn tặng CK đến 7,6% và ân hạn thời gian nhận bào giao nhà trong 60 ngày. Đây là lựa chọn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho những ai trân trọng giá trị thực, vừa bảo toàn nguồn vốn kinh doanh linh hoạt, vừa đảm bảo tích lũy tài sản an toàn bền vững.

Westique Forward và Westique Smart: Giữ vốn, mở cơ hội cùng nhiều chính sách "may đo" cá nhân hóa

Dành riêng cho những nhà đầu tư sành sỏi, quyết đoán và sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Westique Forward với các phương án thanh toán nhanh 50% hoặc 70% là tấm vé vàng để nắm bắt lợi thế độc tôn.

Bằng việc đi trước một bước trên đường đua đầu tư, khách hàng sẽ nhận về mức chiết khấu hấp dẫn tương ứng 10,6% và 13,1%

Thêm vào đó, nếu chọn Westique Smart: Giữ vốn, mở cơ hội cùng giải pháp đòn bẩy thông minh, khách hàng sẽ được các ngân hàng Bản Việt, MB Bank và ACB hỗ trợ vay lên đến 70% với chính sách hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn gốc trong 18 tháng.

Chính sách tài chính vay mua giúp giảm thiểu tối đa áp lực ban đầu với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc trong 18 tháng, biến bài toán sở hữu bất động sản cao cấp trở nên nhẹ nhàng và đầy tính chiến lược

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể chọn Westique Flex, phương thức thanh toán giãn 30 tháng nhận nhà. Đây là giải pháp tối ưu giúp nhà đầu tư xoay vòng dòng tiền kinh doanh hiệu quả, thong thả đón đầu giá trị gia tăng của bất động sản cao cấp.

Mỗi khách hàng đến với The Westique Residences đều sở hữu một cấu trúc tài chính, một khẩu vị đầu tư hoàn toàn khác biệt. Bộ sưu tập 4 phương án thanh toán từ Westique Balance, Westique Forward, Westique Smart đến Westique Flex chính là cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư trong việc đồng hành, thấu hiểu và "may đo" từng giải pháp vừa vặn nhất cho 99 chủ nhân tinh hoa.

The Westique Residences tặng nội thất điện tử Đặc biệt, trong đợt mở bán này, nhà phát triển VCRE còn áp dụng quà tặng gói nội thất điện tử tương ứng loại căn với giá trị lên đến 160 triệu đồng/căn hộ. Riêng cư dân tây Sài Gòn còn được áp dụng thêm mức chiết khấu không điều kiện lên đến 2,5%. Đừng để bài toán tài chính làm chậm trễ bước tiến đến chuẩn sống boutique living tinh tuyển giới hạn thế hệ mới. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để được tư vấn phương án phù hợp nhất với dòng vốn của bạn! Địa chỉ nhà mẫu : 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM

: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM Địa chỉ dự án: 289 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM



