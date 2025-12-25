The Win City: An tâm pháp lý, sống trong đại đô thị lớn khu tây Sài Gòn

Nền tảng pháp lý vững chắc đưa The Win City tiến nhanh trên đường đua thương mại

Theo Văn bản số 3723/TNI-CNTK ngày 18.12.2025 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, The Win City đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 212 tỉ đồng. Đây được xem là điều kiện pháp lý then chốt, bởi chỉ khi hoàn tất tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tính pháp lý nền tảng của dự án mới được xác lập đầy đủ, tạo cơ sở vững chắc để triển khai các bước tiếp theo.

Song song đó, dự án đã hoàn thiện hàng loạt thủ tục quan trọng như chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, phê duyệt đơn giá, quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép xây dựng, cho thấy The Win City đang tiệm cận đầy đủ bộ tiêu chí pháp lý để sẵn sàng bước vào giai đoạn thương mại. Sự kiện Lễ Khởi công cuối tháng 10.2025 cũng ghi nhận sự tham dự đông đảo của lãnh đạo địa phương, thể hiện sự đồng hành và tin tưởng đối với dự án.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh dự lễ động thổ dự án The Win City tháng 10.2025 tại xã Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh

Một điểm nhấn đáng chú ý là sự tham gia hỗ trợ tín dụng của 8 ngân hàng thương mại. Ngân hàng luôn là "bộ lọc" khắt khe về pháp lý, năng lực chủ đầu tư và triển vọng dự án, vì vậy việc nhiều ngân hàng cùng đồng hành được xem như "lớp bảo chứng" bổ sung cho tính minh bạch và an toàn của The Win City.

Không chỉ vững pháp lý, dự án còn được bảo chứng bởi liên danh chủ đầu tư tâm - tín - tầm, bảo đảm chất lượng - tiến độ - năng lực tài chính. Với những lợi thế này, The Win City đang dần hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để triển khai thương mại, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho tây Sài Gòn trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Nghị định 95/2024 vừa được ban hành, quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, trong đó cho phép tổ chức và cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của một tòa nhà kể từ ngày 1.8. Quy định mới này không chỉ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn mà còn mở ra cơ hội hấp dẫn cho kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tìm kiếm nơi an cư cũng như đầu tư dài hạn.

Khách hàng được tư vấn chi tiết khi tham quan căn hộ mẫu The Win City ẢNH: THẮNG LỢI GROUP

Ngay sau khi ra mắt, dự án đã ghi nhận hơn 1.216 lượt đăng ký thỏa thuận ký quỹ thành công, phản ánh nhu cầu thật đang tăng nhanh trong bối cảnh nguồn cung nhà ở "vừa túi tiền" ngày càng khan hiếm. Dòng sản phẩm căn hộ 2 phòng ngủ nhận được sự quan tâm lớn nhất, phù hợp với nhu cầu của gia đình trẻ, chuyên gia làm việc tại khu vực cũng như khách hàng có nhu cầu ở thực.

Với những yếu tố trên, The Win City đang dần hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để triển khai thương mại. Pháp lý hoàn thiện củng cố niềm tin cho khách hàng, đồng thời tạo tiền đề bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn tây Sài Gòn trong thời gian tới.

The Win City - Đô thị đáng sống tại cửa ngõ tây Sài Gòn

The Win City được quy hoạch theo mô hình One Stop Living Hub - mô hình đô thị hiện đại, tích hợp đa chức năng, đã chứng minh hiệu quả tại các đô thị nổi tiếng như Marina Bay (Singapore), Songdo (Hàn Quốc) và Shibuya (Nhật Bản).

Dự án tích hợp hơn 100 tiện ích đồng bộ thuộc các nhóm Live - Work - Play - Learn - Care - Move, mang đến không gian sống toàn diện cho cư dân. Nổi bật phải kể đến hệ thống giáo dục Win Edu, y tế Win Mec, khu thương mại Win Mark cùng các tiện ích giải trí như hồ bơi, công viên…

The Win City tọa lạc tại cửa ngõ tây Sài Gòn, ngay mặt tiền trục Trần Văn Giàu nối dài (TL10) - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Long An và Tây Ninh. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận nút giao Vành đai 3 - Trần Văn Giàu, một trong 6 điểm giao thông chiến lược trên tuyến Vành đai 3, mở ra khả năng kết nối nhanh đến các đô thị vệ tinh như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An hay Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

Dự án còn hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược phát triển hạ tầng khu tây. Theo quy hoạch, tỉnh lộ 10 sẽ được mở rộng và kéo dài thêm 7 km để kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt; Vành đai 3 dự kiến thông xe vào ngày 30.4.2026; trong khi ĐT.825 sẽ liên thông với vành đai 4 và nhiều trục giao thông chiến lược khác.

The Win City được định vị là căn hộ cao cấp giá quốc dân, phù hợp cho khách hàng, chuyên gia, kỹ sư và gia đình trẻ ẢNH: THẮNG LỢI GROUP

Bên cạnh đó, The Win City còn nằm tại "trái tim thủ phủ khu công nghiệp", nơi quy tụ gần 40 KCN và hơn 200.000 chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động trẻ. Chính vì vậy, dự án được định hướng phát triển như một "đô thị sáng đèn" - nơi đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư thực, nhu cầu thuê ở chất lượng cao.

Dự án đang sở hữu chính sách bán hàng hấp dẫn, thanh toán 150 triệu nhận nhà ở ngay, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 20 tháng từ 08 ngân hàng, tặng gói hoàn thiện gian bếp tiêu chuẩn An Cường.

Với nền tảng pháp lý vững chắc, vị trí chiến lược, sản phẩm đa dạng và chính sách hỗ trợ hấp dẫn, The Win City hứa hẹn sẽ là sản phẩm sáng giá, đáp ứng lý tưởng cho cả nhu cầu an cư và đầu tư.