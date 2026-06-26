The Win City: cú bắt tay 'win ngay', dấu ấn hơn 1.850 giao dịch sau 7 tháng

Con số giao dịch không chỉ phản ánh sức hấp thụ tốt, mà còn cho thấy xu hướng rõ ràng: thị trường đang dịch chuyển sang nhóm sản phẩm có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và được phát triển bởi các đơn vị có năng lực thực thi thực tế.

Điều đáng chú ý, kết quả này càng gây bất ngờ hơn khi là dự án cao tầng đầu tiên được phát triển bởi CĐT Thắng Lợi Homes tại khu vực. Trong bối cảnh đó, việc The Win City ghi nhận các giao dịch thành công sôi nổi, cho thấy hiệu quả từ chiến lược lựa chọn đối tác đồng hành ngay từ đầu – những đơn vị không chỉ có kinh nghiệm lâu năm mà còn đã từng tham gia phát triển nhiều dự án quy mô lớn trên thị trường.

The Win City ghi nhận lượng giao dịch sôi động trong bối cảnh thị trường đầy biến động ẢNH: THẮNG LỢI HOMES

Từ giai đoạn khởi động, Ban lãnh đạo dự án đã chủ trương lựa chọn các đối tác phát triển có cùng hệ giá trị, nhằm đảm bảo đồng bộ từ chất lượng thi công đến tiêu chuẩn vận hành tổng thể.



Trong đó, An Cường Group với hơn 30 năm kinh nghiệm hình thành và phát triển, hiện là doanh nghiệp tiên phong của ngành gỗ công nghiệp Việt Nam, đồng thời giữ vị thế hàng đầu tại thị trường Đông Nam Á và từng bước khẳng định năng lực trên thị trường quốc tế. Với nền tảng năng lực sản xuất và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, An Cường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định, đồng nhất và thẩm mỹ cho toàn bộ dự án, qua đó nâng tầm chất lượng công trình và trải nghiệm sống đô thị.

Chỉ sau 7 tháng ra mắt, The Win City đã ghi nhận hơn 1.850 giao dịch thành công, trở thành tâm điểm thu hút khách hàng và nhà đầu tư

Trong khi đó, Central – Tổng thầu nhiều năm liền thuộc Top 10 nhà thầu VN (BCI Asia Award 2024) từng triển khai các dự án hàng đầu trong nước. Bề dày kinh nghiệm của Central giúp đảm bảo khả năng kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn thi công trong suốt quá trình phát triển The Win City.

Sự cộng hưởng của bộ 3 thương hiệu tạo nên một chuỗi giá trị khép kín từ thiết kế – vật liệu – thi công, giúp The Win City vừa đảm bảo chất lượng đầu ra, vừa tối ưu chi phí để hướng đến phân khúc căn hộ cao cấp với mức giá "quốc dân".

Sự cộng hưởng bộ 03 chủ đầu tư An Cường - Central - Thắng Lợi Homes tạo nên thành công vang dội cho The Win City ẢNH: THẮNG LỢI HOMES

Hiện tại, The Win City đang ghi nhận tiến độ thi công vượt kế hoạch khoảng 30 – 45 ngày. Việc ứng dụng công nghệ cốp pha nhôm giúp tối ưu chu kỳ thi công mỗi sàn xuống còn 5 – 7 ngày, đồng thời đảm bảo chất lượng kết cấu và tính ổn định công trình.



Về pháp lý, dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Đây là yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và an toàn.

Theo định hướng được thảo luận gần đây ở cấp Chính phủ, mô hình phát triển đô thị đang có xu hướng chuyển dịch từ phân lô bán nền sang phát triển nhà ở cao tầng, nhằm tối ưu quỹ đất đô thị, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở thực của người dân trong các đô thị lớn.Trong bối cảnh đó, các dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và phát triển theo mô hình đại đô thị phức hợp ngày càng chiếm ưu thế rõ rệt.

The Win City là một trong những dự án sớm bắt nhịp xu hướng này, được quy hoạch trên quỹ đất 13,1ha, phát triển thành 3 phân khu với 18 block căn hộ cao từ 24 – 33 tầng, cung ứng ra thị trường gần 6.000 căn hộ. Sản phẩm được định hướng phục vụ nhóm khách hàng trẻ và đội ngũ chuyên gia đang làm việc tại khu vực, với tiêu chí cân bằng giữa nhu cầu an cư thực tế và khả năng tiếp cận tài chính hợp lý.

Vị trí dự án chỉ cách nút giao Trần Văn Giàu – Vành đai 3 khoảng 5 phút di chuyển, từ đó kết nối đến trung tâm TP.HCM trong 25 – 30 phút, đồng thời thuận tiện liên vùng đến sân bay Long Thành và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu trong khoảng 60 – 90 phút. Đây là trục giao thông được đánh giá có vai trò quan trọng trong tăng trưởng giá trị bất động sản trung – dài hạn.

The Win City đáp ứng chuẩn sống của các gia đình trẻ và chuyên gia với hệ sinh thái tiện ích toàn diện ẢNH: THẮNG LỢI HOMES

Chỉ mất khoảng 5 phút để kết nối đến nút giao Trần Văn Giàu – Vành đai 3, The Win City mở ra khả năng di chuyển linh hoạt: 25 – 30 phút vào trung tâm TP.HCM, 60 – 90 phút kết nối sân bay Long Thành và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu



Hiện tháp Victory Hermes đang được giới thiệu với mức giá từ khoảng 1,5 tỉ đồng/căn. Dự án áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính như ưu đãi từ 40 – 100 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng và phương thức thanh toán linh hoạt, giúp người mua ở thực dễ dàng tiếp cận hơn với sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc theo hướng ưu tiên giá trị thực, pháp lý minh bạch và năng lực triển khai của chủ đầu tư, The Win City nổi bật như một dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố nền tảng.

Không chỉ ghi nhận kết quả giao dịch tích cực, dự án còn cho thấy lợi thế từ mô hình phát triển bài bản, sự cộng hưởng của các thương hiệu lớn trong vai trò chủ đầu tư cùng định hướng rõ ràng theo nhu cầu ở thực – yếu tố đang dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hiện tại.