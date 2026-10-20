The Win City định hình dấu ấn kiến trúc mới với phân khu Prime Majestic

Kiến trúc trở thành dấu ấn nhận diện đô thị

Sự phát triển của hạ tầng giao thông, công nghiệp và quá trình đô thị hóa đang từng bước thay đổi diện mạo Đức Hòa, khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM. Từ một địa bàn phát triển công nghiệp, Đức Hòa đang hướng đến hình thành những không gian đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống ngày càng đa dạng của cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh đó, kiến trúc không chỉ đóng vai trò tạo nên hình thức cho các công trình, mà còn góp phần định hình bản sắc, chất lượng sống và giá trị phát triển lâu dài của một đô thị.

Tại đại đô thị The Win City, định hướng này đang được cụ thể hóa thông qua Prime Majestic - phân khu A, được phát triển theo định vị cao cấp, hướng đến trở thành dấu ấn kiến trúc đặc biệt tại cửa ngõ phía tây TP.HCM

Để tìm kiếm phương án thiết kế phù hợp với tầm nhìn phát triển, bộ ba chủ đầu tư Thắng Lợi Homes - Gỗ An Cường - Central đã tổ chức cuộc thi tuyển phương án kiến trúc phân khu A, tạo cơ hội cho các đơn vị tư vấn thiết kế đóng góp những ý tưởng sáng tạo và giải pháp kiến trúc khác biệt.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Tổng giám đốc Thắng Lợi Homes, chia sẻ tại sự kiện về trọng tâm việc thi tuyển kiến trúc

Thay vì chỉ đặt trọng tâm vào hình thức công trình, cuộc thi được xây dựng trên bốn tiêu chí: Biểu tượng - "Độc bản" - Bền vững - Đáng sống. Đây là những giá trị được kỳ vọng tạo nên bản sắc riêng cho Prime Majestic, đồng thời bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc, công năng và trải nghiệm sống.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Tổng giám đốc Thắng Lợi Homes - chia sẻ: "Đức Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ và cần những công trình xứng tầm với tiềm năng phát triển. Với Prime Majestic, chúng tôi hướng đến kiến tạo một đại đô thị mang dấu ấn kiến trúc độc đáo, góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại cửa ngõ tây Sài Gòn.

Hơn cả một công trình nổi bật, chúng tôi kỳ vọng Prime Majestic sẽ trở thành biểu tượng có giá trị bền vững, một điểm đến đáng sống và là niềm tự hào của phía tây TP.HCM trong tương lai".

Prime Majestic và dấu ấn từ phương án kiến trúc đạt giải Nhất

Vừa qua, The Win City đã chính thức công bố kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc phân khu A. Theo đó, Liên danh Phú Mỹ - VERITAS giành giải Nhất với 90 điểm.

Liên danh Phú Mỹ - VERITAS giành giải Nhất với 90 điểm với phương án kiến trúc "Đức Hòa Gateway - The Productive Garden City"

Phương án đạt giải Nhất được phát triển từ ý tưởng "Đức Hòa Gateway - The Productive Garden City", hướng đến kiến tạo một không gian đô thị mang dấu ấn riêng, nơi kiến trúc hiện đại kết hợp hài hòa với cảnh quan xanh và hệ sinh thái thương mại - dịch vụ.

Trong tổng thể định hướng phát triển Prime Majestic, Win Mark 42 tầng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc nổi bật. Tổ hợp cao ốc thương mại này không chỉ đóng vai trò tạo dấu ấn nhận diện cho phân khu mà còn được kỳ vọng góp phần định hình đường chân trời mới tại cửa ngõ phía tây TP.HCM. Đằng sau định hướng kiến trúc biểu tượng là quan điểm thiết kế chú trọng giá trị sử dụng và sự gắn kết giữa công trình với môi trường sống.

Kiến trúc sư Alif Arif Iskandar A. Wahab - VERITAS Design Group, đại diện Liên danh Phú Mỹ - VERITAS chia sẻ: "Triết lý của chúng tôi rất đơn giản: Một công trình mang tính biểu tượng phải tạo ra giá trị cho những người sống trong đó và cả đô thị xung quanh.

Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp kiến trúc và hiệu quả sử dụng không nên đối lập nhau. Khi một công trình được thiết kế phù hợp với khí hậu và con người nơi đó, bản sắc riêng sẽ được hình thành một cách tự nhiên".

Theo đánh giá của Thắng Lợi Homes, điểm nổi bật trong phương án của Liên danh Phú Mỹ - VERITAS là cách tiếp cận tổng thể, không chỉ tập trung vào hình thức kiến trúc mà còn chú trọng tổ chức không gian đô thị có bản sắc và giá trị sử dụng lâu dài.

Sự cân bằng giữa tính biểu tượng, công năng và trải nghiệm sống là yếu tố quan trọng giúp phương án đáp ứng định hướng phát triển Prime Majestic.

Từng bước kiến tạo diện mạo mới tại cửa ngõ t ây Sài Gòn

Việc lựa chọn phương án kiến trúc đạt giải Nhất đánh dấu một bước tiến trong quá trình định hình Prime Majestic, đồng thời cho thấy sự chú trọng của bộ ba chủ đầu tư Gỗ An Cường - Central - Thắng Lợi Homes đối với chất lượng thiết kế và bản sắc kiến trúc trong chiến lược phát triển The Win City.

Từ quy hoạch tổng thể đến việc định hướng kiến trúc cho từng phân khu, The Win City hướng đến hình thành một đại đô thị hiện đại, nơi không gian sống, thương mại, dịch vụ và cảnh quan được phát triển đồng bộ.

Prime Majestic - Dấu ấn kiến trúc mới tại cửa ngõ phía tây TP.HCM do Liên danh Phú Mỹ - VERITAS thiết kế

Đối với Prime Majestic, giá trị khác biệt không chỉ được kỳ vọng đến từ những công trình có tính nhận diện, mà còn từ khả năng tạo lập môi trường sống chất lượng, đáp ứng nhu cầu của cư dân và góp phần nâng cao diện mạo đô thị khu vực. "Chúng tôi kỳ vọng với năng lực chuyên môn và sự đồng hành của Phú Mỹ - VERITAS, Prime Majestic sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới, mang dấu ấn riêng của Đức Hòa", ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Trong hành trình phát triển của The Win City, Prime Majestic được định hướng trở thành một trong những phân khu mang dấu ấn kiến trúc nổi bật, góp phần hoàn thiện diện mạo tổng thể của đại đô thị.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc biểu tượng, không gian sống chất lượng và hệ sinh thái đô thị hiện đại, Prime Majestic được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một dấu ấn mới trên đường chân trời tây Sài Gòn, đồng hành cùng quá trình chuyển mình của đô thị cửa ngõ phía tây TP.HCM.