The Witcher chính thức trở thành một trong những tựa game thành công nhất mọi thời đại

Theo The Verge, một số dữ liệu mới của nhà phát triển CD Projekt Red (CDPR) đã cho thấy sự lớn mạnh đáng mơ ước của dòng game The Witcher. Studio đã tiết lộ rằng thương hiệu game đã bán được hơn 75 triệu bản, riêng The Witcher 3: Wild Hunt đã bán được hơn 50 triệu bản.

Loạt game The Witcher đã bán ra hơn 75 triệu bản CDPR

Những con số khổng lồ này đã khẳng định dòng game của CDPR là một trong những thương hiệu trò chơi điện tử lớn nhất mọi thời đại. The Witcher 3 hiện đã đứng ngang hàng với những tựa game đình đám như Mario Kart 8 Deluxe và Red Dead Redemption 2, cả hai đều đã bán được hơn 53 triệu bản và đều nằm trong số những trò chơi bán chạy nhất từ trước đến nay.

Một hình ảnh trong game The Witcher 3: Wild Hunt CDPR

Doanh số của The Witcher dự kiến vẫn sẽ tăng lên trong thời gian tới, khi CDPR vừa phát hành bản cập nhật thế hệ tiếp theo cho The Witcher 3 vào tháng 12.2022 và studio có một loạt các trò chơi Witcher khác đang trong quá trình phát triển, trong đó có bản làm lại của trò chơi Witcher đầu tiên, bộ ba Witcher mới và một phần ngoại truyện có tên mã là ‘Project Sirius’.

Nền tảng Netflix cũng đang đặt cược lớn vào loạt phim The Witcher, khi công ty này vừa làm mới loạt phim truyền hình Witcher cho mùa thứ 5 mặc dù mùa thứ 3 vẫn chưa khởi chiếu.