Theo Engadget, người hâm mộ sẽ phải chờ đợi một thời gian nữa để có thể trải nghiệm chương tiếp theo của Bigby Wolf. Theo đó, Telltale Games vừa thông báo về việc trì hoãn The Wolf Among Us 2 đến năm sau. Nguyên nhân được đưa ra là vì studio muốn tránh việc các nhân viên phát triển của họ phải làm việc quá sức.

The Wolf Among Us 2 bị dời thời điểm phát hành sang năm sau Telltale Games

Trong một cuộc phỏng vấn với IGN, Jamie Ottilie, CEO mới của Telltale, đã nói rằng đội ngũ nhân viên cần có thời gian để chuyển công cụ phát triển từ Unreal Engine 4 sang Unreal Engine 5. Điều đó đã khiến các công việc của công ty phải thực hiện lại từ đầu, bên cạnh đó là những khó khăn trong việc tuyển dụng và sản xuất, khiến khả năng ra mắt trò chơi trong năm 2023 là bất khả thi.

The Wolf Among Us 2 được công bố vào tháng 12.2019, quá trình phát triển của trò chơi đã diễn ra chậm hơn so với dự đoán ban đầu vì chịu sự ảnh hưởng của đại dịch. Trò chơi là phần tiếp theo của game kinh dị năm 2013 dựa trên loạt truyện tranh của Bill Willingham.

Khi ra mắt, trò chơi sẽ có sẵn trên PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One và PC (thông qua Epic Games Store).