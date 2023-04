Thêm 1.879 chiếc VinFast VF 8 xuất khẩu tới Bắc Mỹ

Theo lịch trình, lô xe sẽ cập cảng Benicia (California, Mỹ) sau hơn 20 ngày di chuyển, sẵn sàng bàn giao 1.098 xe cho khách hàng Mỹ vào tháng 5 và tiếp tục vận chuyển 781 xe còn lại giao cho khách hàng ở Canada vào tháng 6.

Đây là lô xe VF 8 thứ hai và cũng là lô xe tiêu chuẩn đầu tiên xuất khẩu, với 2 phiên bản Eco và Plus có thông số về quãng đường di chuyển theo tiêu chuẩn EPA cao hơn so với phiên bản City Edition đã bàn giao đợt đầu tại Mỹ.

Phiên bản VF 8 Eco được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 260 kW, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, trong khi phiên bản VF 8 Plus được trang bị động cơ điện công suất tối đa 300kW, mô-men xoắn cực đại 620 Nm.



VF

Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với loạt tính năng tiên tiến sẽ được bổ sung và cập nhật thường xuyên như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh… Bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services) với các tính năng từng bước được tích hợp như điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói; quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast; mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe đồng bộ với điện thoại… cũng sẽ mang đến trải nghiệm đẳng cấp, ấn tượng cho người dùng.

Một ngày sau khi 1.879 chiếc VinFast VF 8 chính thức rời bến cảng MPC Port, mẫu xe này cũng chính thức được phê duyệt đủ điều kiện tham gia "Dự án hoàn thuế xe" từ Ủy ban Tài nguyên không khí California (CARB).

Theo đó, khách thuê hoặc mua xe VF 8 tại California có thể được hưởng mức hoàn thuế từ 2.000 - 7.500 USD/xe. Chương trình CVRP áp dụng cho người thuê và mua xe VF 8, bao gồm cả khách thuê xe VF 8 City Edition của VinFast từ đầu tháng 3 năm nay. Các khách hàng sử dụng mẫu xe VF 8 tiêu chuẩn trong tương lai có thể đăng ký CVRP ngay sau khi sở hữu xe.

Cùng với phê duyệt của CARB, VinFast VF 8 sẽ tự động đủ điều kiện để tham gia vào các chương trình ưu đãi thuế do Trung tâm Năng lượng bền vững quản lý tại một số bang khác ở Mỹ như Oregon, Vermont, Connecticut, New York, New Jersey, và Massachusetts.

VF 8 và VF 9 của VinFast cũng đã chính thức được đưa vào danh sách các phương tiện đủ điều kiện tham gia "Chương trình xe không khí sạch" của California, cho phép di chuyển miễn phí trong làn đi dành cho dòng xe không phát thải (HOV lane).H.Khanh