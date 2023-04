Thêm 2.461 ca mắc Covid-19 trong ngày 20.4

Theo thông báo của Bộ Y tế về dịch Covid-19, hôm nay 20.4, trong nước ghi nhận thêm 2.461 ca mắc. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.538 triệu ca mắc Covid-19, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ 116.603 ca mắc Covid-19/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hôm nay 20.4, trong nước ghi nhận 2.461 ca mắc Covid-19 BỘ Y TẾ

Theo báo cáo của các sở y tế, hôm nay 20.4, cả nước có thêm 245 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có gần 10,616 triệu ca mắc Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay.

Tại các cơ sở điều trị, 109 bệnh nhân đang thở ô xy. Trong đó, 80 ca thở ô xy qua mặt nạ, 8 ca thở ô xy dòng cao HFNC và 21 ca thở máy xâm lấn.

Hôm nay, trong nước tiếp tục không có ca tử vong do Covid-19. Hơn 3 tháng qua, trong nước không có ca tử vong do Covid-19. Từ đầu dịch, cả nước có 43.186 ca tử vong, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế cho biết, ngày 19.4, có 4.420 liều được tiêm. Đến nay, hơn 266,11 triệu liều đã được tiêm cho người dân cả nước. Trong đó, 223,51 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, gần 24 triệu liều tiêm cho người từ 12 - 17 tuổi và gần 18,64 triệu liều tiêm cho người từ 5 - 11 tuổi.

Về việc mua và xin tài trợ vắc xin Covid-19 cũng như các vắc xin tiêm chủng mở rộng, đại diện Bộ Y tế cho biết, sẽ căn cứ vào nhu cầu đề xuất của địa phương để phân bổ, đảm bảo sử dụng hiệu quả.