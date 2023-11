Thêm 3 tuyến cao tốc Bắc - Nam thí điểm thu phí không dừng không có barrie

Đây là 3 dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc Nam giai đoạn 2017- 2020 được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT chấp thuận về nguyên tắc tiếp tục triển khai thí điểm mô hình trạm thu phí không dừng đối với các dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo mô hình đầu vào không có barrie, đầu ra có barrie, không có làn thu phí hỗn hợp.

Về tốc độ ở làn ra, Bộ GTVT yêu cầu nghiên cứu lựa chọn tốc độ phù hợp, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế nhưng vẫn đảm bảo tốc độ xử lý của hệ thống, tối ưu khả năng thông hành và đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Đối với các tuyến cao tốc liền kề nhau, Bộ yêu cầu có trạm thu phí trên tuyến chính giữa hai tuyến cao tốc, tổ chức thu phí kín liên thông và phân chia doanh thu. Trên các đoạn ngắn độc lập khi các tuyến cao tốc liền kề chưa liên kết với nhau, có thể xây dựng trạm thu phí tạm thời trên tuyến chính để đảm bảo hoạt động độc lập. Trạm thu phí, xây dựng nhà trạm phải theo phương án tinh gọn, tiết kiệm để sẵn sàng chuyển sang giai đoạn đơn làn, đa làn tự do.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao rà soát, thống nhất các nội dung kỹ thuật, phương án kết nối và các vấn đề liên quan để thực hiện mô hình thí điểm; Hướng dẫn và thống nhất hồ sơ thiết kế điều chỉnh trạm thu phí tại các dự án đang triển khai theo mô hình thí điểm. Đồng thời, theo dõi việc triển khai mô hình thí điểm tại các dự án; báo cáo đánh giá, tổng kết thực tiễn kết quả thực hiện mô hình thí điểm và đề xuất, kiến nghị Bộ GTVT xem xét tiến tới chuyển sang giai đoạn đơn làn, đa làn tự do thu phí không có barie.

Trước đó, Bộ GTVT cũng đã có quyết định phê duyệt mô hình trạm thu phí không dừng đối với tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Theo đó, lối vào trạm của tuyến được bố trí 1 làn ETC và làn dừng khẩn cấp, không có barie và cabin thu phí. Thiết bị camera gắn trên giá long môn sẽ tự động quét và đọc thẻ ETC dán trên ô tô qua trạm để trừ tiền. Ở lối ra được điều chỉnh 2 làn ETC và 1 cabin thu phí, 1 barie tự động. Xe đi qua khu vực barie với tốc độ 60 km/giờ, thay vì 40 km/giờ như trước.