Thêm 4 lô mỹ phẩm bị yêu cầu thu hồi toàn quốc

Ngừng ngay sử dụng lô mỹ phẩm không đạt chất lượng

Cục Quản lý dược vừa có thông báo đến các sở y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc lô sản phẩm Keratin Conditioner, chai 800 ml; số lô 230225, NSX 23.2.2025, HSD 23.2.2028.

Mỹ phẩm bị thu hồi do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thông báo trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng; thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sản phẩm có số tiếp nhận công bố: 46/23/CBMP-HD do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Hồng Đạt (địa chỉ tại xã Lương Điền, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) sản xuất, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế tỉnh Hải Dương kiểm tra Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Hồng Đạt chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

Mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố

Cục Quản lý dược đã thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Shin Nee Premium Cleansing Foam (nhãn hàng Shin Nee); số tiếp nhận phiếu công bố: 142695/21/CBMP-QLD; số lô: 24I0302, EXP 20270902. Lô mỹ bị thu hồi do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Lô mỹ phẩm bị thu hồi do sản phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố ẢNH: DAV.GOV.VN

Sản phẩm do công ty Hanacos Co., Ltd, Kore sản xuất; Công ty TNHH Shynh Beauty (địa chỉ tại P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành thu hồi và tiêu hủy sản lô mỹ phẩm vi phạm nêu trên; thông báo đến các cơ sở ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng.

Mỹ phẩm có nhãn ghi gây hiểu nhầm là thuốc

Cục Quản lý dược cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm Super Shine Biocell Mask (nhãn hàng Episoo), MFG12032025/L01, do nhãn ghi các nội dung gây hiểu nhầm là thuốc cho người sử dụng.

Sản phẩm do Công ty TNHH Shynh Beauty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty cổ phần mỹ phẩm HNB (KCN Long Hậu mở rộng, tỉnh Long An) sản xuất.

Cùng lỗi ghi nhãn có nội dung gây hiểu nhầm là thuốc cho người sử dụng, sản phẩm Muối tắm dừa & sữa gạo (nhãn hàng S-White), số lô: DE024, NSX 9.4.2025, HD 9.4.2027 đã bị Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc.

Lô mỹ phẩm trên do Công ty TNHH Shynh Beauty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công ty TNHH Dược - mỹ phẩm Neidi Việt Thái (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM) sản xuất.

Trước đó, trong tháng 5, Cục Quản lý dược đã thông báo thu hồi các lô mỹ phẩm là dầu gội, kem chống nắng... vi phạm chất lượng.