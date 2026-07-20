Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Iran nói cơ sở hạt nhân bị tấn công

Tin liên quan Mỹ - Iran đấu không kích 7 ngày liên tiếp, ông Trump cân nhắc leo thang Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào Iran vào chiều 17.7 giờ Mỹ (tức rạng sáng 18.7 theo giờ Việt Nam). Tuyên bố trên đánh dấu đợt tập kích 7 ngày liên tiếp của Mỹ vào các mục tiêu Iran, theo CNN. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ Iran không kích Xung đột Iran
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