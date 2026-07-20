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Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Iran nói cơ sở hạt nhân bị tấn công
Video Thế giới

Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng, Iran nói cơ sở hạt nhân bị tấn công

La Vi - Khánh An

Mỹ và Iran tiếp tục leo thang xung đột sau khi có thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong lúc xử lý một máy bay không người lái của Iran bị bắn hạ.

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Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào Iran vào chiều 17.7 giờ Mỹ (tức rạng sáng 18.7 theo giờ Việt Nam). Tuyên bố trên đánh dấu đợt tập kích 7 ngày liên tiếp của Mỹ vào các mục tiêu Iran, theo CNN.

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