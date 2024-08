Thêm các thí sinh đạt trên 27 điểm xét tuyển vào ĐH Duy Tân năm 2024

ĐOÀN HÀ QUYÊN: Chọn ngành học đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ

Với tổng điểm đạt 27,53/30 trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, nữ sinh năng động Đoàn Hà Quyên (Trường THPT Phan Bội Châu, Gia Lai) đã quyết định lựa chọn học ngành Quản trị du lịch & khách sạn TROY của ĐH Duy Tân, và đã trở thành một trong những sinh viên nhận được phần thưởng quý giá là học bổng toàn phần (miễn 100% học phí) trong suốt 4 năm học tại ĐH Duy Tân.

Sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên ở "thành phố ngủ" Pleiku, Hà Quyên vô cùng yêu thích khám phá những cảnh đẹp hoang sơ và hùng vĩ chốn đại ngàn. Với Hà Quyên, được đắm mình trong vẻ đẹp nguyên sơ của sông hồ đan xen núi đồi và những khu rừng nguyên sinh thực sự là trải nghiệm đáng giá.

Theo học ngành Quản trị du lịch & khách sạn TROY, Hà Quyên mong muốn quảng bá vẻ đẹp quê hương

"Vào những hôm đẹp trời, em và nhóm bạn thân thường rủ nhau dậy thật sớm để đi lên Núi Đá ngắm bình minh hoặc chọn thời điểm chiều muộn để ngắm hoàng hôn. Ngọn núi hoang sơ này được nhiều tín đồ ‘xê dịch’ yêu thích bởi từ đây có thể ngắm trọn thành phố Pleiku và tận hưởng một khoảng trời tuyệt đẹp. Em và các bạn còn lui tới những nơi có nhiều cảnh sắc và ‘view’ đẹp khác của Gia Lai như: Biển Hồ, Thác Hang Én, Đập Tân Sơn… để chụp hình và ‘chữa lành’ sau những khoảng thời gian học tập căng thẳng. Trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của quê hương mình, em luôn mong muốn có thể giới thiệu Gia Lai tới bạn bè trong và ngoài nước như là một thành phố cao nguyên đáng để đặt chân đến ở Việt Nam", Hà Quyên chia sẻ.

Tự nhận xét bản thân là một người rất thực tế, Hà Quyên cho biết lựa chọn ngành nghề và trường đại học là quyết định của chính em sau khi tham khảo khá nhiều ý kiến từ những người xung quanh: "Em rất tự tin khi chọn ĐH Duy Tân bởi trong quá trình tìm hiểu về trường, em thấy các anh chị sinh viên DTU luôn được đánh giá rất tốt, đồng thời ĐH Duy Tân luôn có vị trí xếp hạng rất cao trong Top các trường ĐH tốt nhất thế giới và Việt Nam. Em tin tưởng rằng, cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo tốt cùng với môi trường học tập năng động sẽ giúp em phát huy được nhiều thế mạnh của bản thân".

Là một cô gái hướng ngoại nên Hà Quyên rất thích làm việc trong lĩnh vực du lịch. "Đây là một trong những ngành nghề mở ra cho các bạn trẻ như em nhiều cơ hội học tập, giao lưu và trải nghiệm. Em hy vọng lựa chọn theo học ngành Quản trị du lịch & khách sạn TROY - chương trình Du học Tại chỗ lấy Bằng của ĐH Troy (Mỹ) - American Degree Program (ADP) ở ĐH Duy Tân sẽ giúp em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng tốt để tiếp cận được nhiều cơ hội việc làm phù hợp trong tương lai. Ngoài việc lựa chọn ngành Du lịch vì là sở thích của bản thân, em còn ước ao một ngày không xa có thể có đủ tài chính để được nắm tay mẹ đặt chân đến nhiều địa điểm đẹp trong và ngoài nước".

VŨ THANH TRÚC: Học Luật kinh tế với ước mơ trở thành luật sư

Một trong số những "út cưng" tài giỏi và năng động vừa gia nhập vào "đại gia đình Duy Tân" chính là Vũ Thanh Trúc, đến từ Trường THPT Tôn Đức Thắng, Gia Lai. Em đã xuất sắc đạt tổng 27/30 điểm ở khối C00, trong đó có 2 môn địa lý và lịch sử đều đạt 9,5/10 điểm - điểm số gần như tuyệt đối và đã chính thức chọn theo học ngành Luật kinh tế của Trường Ngôn ngữ & Xã hội nhân văn (LHSS), ĐH Duy Tân.

Đam mê đọc sách, Thanh Trúc chắc chắn sẽ trở thành thành viên thân thiết của Thư viện ĐH Duy Tân

Để đạt điểm rất cao ở tất cả các môn thi, Thanh Trúc cho biết: "Việc tự học luôn là quan trọng nhất. Bởi chỉ khi ta tập trung cho việc học của mình thì kết quả mới đạt được như mong muốn. Em rất thích đọc sách để tiếp thu thêm nhiều kiến thức và rèn luyện thêm tính kiên nhẫn khi nghiền ngẫm từng trang sách.". Thanh Trúc còn chia sẻ rất nhiều đầu sách mà em tâm đắc. Chắc hẳn trong tương lai, Thanh Trúc sẽ là một thành viên thân thiết, "đóng trại" ở Thư viện của ĐH Duy Tân rồi đây.

Thanh Trúc cũng tự nhận lựa chọn học ĐH Duy Tân là một cơ duyên tốt lành. "Em quen biết rất nhiều anh chị sinh viên khóa trước của ĐH Duy Tân hiện nay đang có công việc rất tốt. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về trường, em rất ấn tượng về cơ sở vật chất hiện đại, sự năng động của các anh chị sinh viên đang theo học cùng chất lượng giảng dạy cao tại trường. Khi em chia sẻ với gia đình về quyết định của mình, bố mẹ đã hết sức ủng hộ và tin tưởng vào sự lựa chọn của em. Điều này khiến em rất vui và là hành trang để em tự tin nhập học, bước vào ngưỡng mới của cuộc đời".

Cô gái đến từ phố núi Gia Lai này còn gây ấn tượng với một cá tính rất mạnh mẽ và lạc quan: "Đôi khi em cũng gặp áp lực về việc học, nhưng mỗi lần như vậy em đều tự an ủi rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khi vẫn được học tập, được là chính mình. Thế nên em luôn tự tạo động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa. Em vốn ấp ủ mơ ước trở thành Luật sư từ rất lâu. Do đó, khi có cơ hội được học tập đúng ngành nghề yêu thích và phù hợp với năng lực của bản thân, em cảm thấy rất vui và sẽ cố gắng hết sức. Ngoài ra, từng có kinh nghiệm làm truyền thông khi còn đi học, nên song song cùng việc học tập em sẽ đăng ký tham gia vào các hoạt động truyền thông sôi nổi tại ĐH Duy Tân, để trau dồi thêm thật nhiều kỹ năng giúp việc giao tiếp, ứng xử ngày một tốt hơn".

NÔNG THỊ KIỂU: Chinh phục tri thức để thay đổi cuộc đời

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Lạng Sơn, Nông Thị Kiều là con thứ hai trong một gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ, Kiều đã sớm bộc lộ tinh thần hiếu học và luôn đạt thành tích rất tốt trong suốt 3 năm học tại Trường THPT Lộc Bình. Kiều luôn giữ vững danh hiệu học sinh Giỏi và còn đảm nhận vai trò lớp phó học

Sau khi tốt nghiệp cấp III vào năm 2018, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kiều đã không thể tiếp tục con đường học vấn ngay mà phải đi làm. Trong thời gian đó, Kiều đã làm rất nhiều công việc như nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ nhà hàng… để kiếm sống và hỗ trợ gia đình. Tuy cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng chưa bao giờ làm Kiều giảm ý chí và nghị lực, và ước mơ được học đại học vẫn luôn cháy bỏng trong em.

Với Nông Thị Kiều, việc học không bao giờ là quá muộn

Kiều tâm sự: "Người truyền cảm hứng cho em chính là hoa hậu H'Hen Niê. Câu nói ‘Tôi có thể làm được thì bạn cũng có thể làm được’ của chị H'Hen đã tiếp thêm sức mạnh cho em, giúp em nỗ lực hết mình để làm việc, để vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống. Những năm tháng làm việc không chỉ giúp em tích lũy kinh nghiệm sống mà còn củng cố quyết tâm tiếp thu thật nhiều kiến thức để thay đổi cuộc đời. Và giờ đây, khi điều kiện đã cho phép, em quyết định viết tiếp ước mơ vẫn còn dang dở ở tuổi 18."



Với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, Kiều đã một lần nữa vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2024 với kết quả rất cao đạt 27,43/30 điểm và chính thức trở thành tân sinh viên Khóa K30 ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU của ĐH Duy Tân. Kiều chia sẻ: "Là một người trẻ, yêu thích du lịch và trải nghiệm, em mong muốn được khám phá vẻ đẹp ở khắp các tỉnh thành Việt Nam và xa hơn nữa là ra thế giới. Em không chỉ muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục của các dân tộc mà còn mong muốn góp phần giới thiệu những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến nhiều bè bạn khắp thế giới. Chính những khát vọng đó đã dẫn lối cho em đến với ngành Quản trị du lịch & lữ hành.

Em chọn ĐH Duy Tân bởi đây là một trong những trường ĐH uy tín về đào tạo du lịch. Theo tìm hiểu và nhất là sau khi đặt chân đến trường, em càng ấn tượng hơn với cơ sở vật chất hiện đại và các hoạt động ngoại khóa phong phú của trường. Em mong rằng, trong suốt thời gian học tập và rèn luyện ở ĐH Duy Tân, em không chỉ thu thập được hành trang là thật nhiều các kiến thức, kỹ năng mà còn có thật nhiều cơ hội để kết nối với doanh nghiệp và làm việc sau khi tốt nghiệp".