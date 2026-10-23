Thêm cơ hội làm cha mẹ cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn





Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, khó khăn trên hành trình tìm con không chỉ đến từ trở ngại sức khỏe mà còn là gánh nặng tài chính. Có những gia đình dù đã được bác sĩ chỉ định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng phải trì hoãn nhiều năm vì chưa đủ khả năng chi trả. Một số cặp vợ chồng đã dành phần lớn tiền tích góp cho việc điều trị nhưng đành tạm dừng khi chưa có kết quả như mong đợi.

Thấu hiểu những khó khăn đó, bước sang mùa thứ 8 đồng hành cùng chương trình Ươm mầm hạnh phúc, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY thuộc Bệnh viện Gia Đình tiếp tục hỗ trợ chi phí điều trị cho 15 gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn. Với chủ đề "Thêm một cơ hội, để hành trình tìm con được bắt đầu…", chương trình tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15.10 đến hết ngày 30.11.2026.

Thông tin chính thức của chương trình được bệnh viện đăng tải ẢNH: N.T

9 tỉ đồng hỗ trợ 90 cặp vợ chồng hiếm muộn

Ươm mầm hạnh phúc là chương trình nhân đạo được khởi xướng năm 2014 bởi GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cùng Hệ thống IVFMD. Chương trình hướng đến những cặp vợ chồng đã có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện.

Từ năm 2019 đến nay, qua 7 mùa đồng hành, IVFMD FAMILY đã hỗ trợ 90 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 9 tỉ đồng.

BS Huỳnh Hoàng Mi, Trưởng đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVFMD FAMILY, chia sẻ: "Mỗi mùa Ươm mầm hạnh phúc, chúng tôi nhận được rất nhiều hồ sơ của những cặp vợ chồng đã chờ đợi nhiều năm vì chưa đủ điều kiện kinh tế để điều trị. Các gia đình hãy yên tâm rằng, dù được hỗ trợ chi phí điều trị, các anh chị vẫn sẽ được thăm khám, tư vấn và điều trị theo cùng tiêu chuẩn chuyên môn của Hệ thống IVFMD FAMILY như những bệnh nhân khác, không có sự phân biệt về chất lượng điều trị hay chăm sóc y tế. Chúng tôi hy vọng sự hỗ trợ này sẽ giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính và thêm vững tin trên hành trình tìm con".

Các cặp vợ chồng được lựa chọn sẽ điều trị theo tiêu chuẩn chuyên môn của hệ thống IVFMD FAMILY ẢNH: N.T

Hỗ trợ chi phí IVF đến mốc thai 9 tuần

Theo IVFMD FAMILY, 15 cặp vợ chồng được lựa chọn sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí thuộc danh mục điều trị IVF của chương trình, gồm thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ sau chuyển phôi; chọc hút trứng, tạo phôi, nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi và chuyển phôi. Chương trình còn hỗ trợ chi phí xét nghiệm thử thai, siêu âm thai và một số khoản theo dõi, điều trị phát sinh theo quy định đến mốc khám thai 9 tuần.

Để được xét duyệt hỗ trợ, các cặp vợ chồng cần có chỉ định thực hiện IVF từ bác sĩ chuyên ngành đang làm việc tại trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm được Bộ Y tế công nhận, đồng thời có giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hoàn cảnh khó khăn của chính quyền địa phương.

Trường hợp số lượng hồ sơ đủ điều kiện vượt quá 15 suất hỗ trợ, chương trình sẽ lựa chọn theo thứ tự thời gian tiếp nhận, căn cứ thời điểm hồ sơ được nhận tại bệnh viện hoặc ngày đóng dấu bưu điện. Các cặp vợ chồng có nhu cầu nên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và gửi hồ sơ sớm trong thời gian quy định.