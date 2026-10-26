Thêm điểm tựa yêu thương dành cho hai anh em mồ côi cha mẹ trong 3 tuần

Thêm động lực đến trường

Tối 23.10, em Huy và Đạt cùng bà nội của mình là bà Bùi Thị Nguyệt đã bắt xe khách từ Quảng Ngãi vào TP.HCM. Chuyến đi kéo dài suốt đêm để kịp sáng 24.10, bà cháu có mặt tại tòa soạn Báo Thanh Niên tham dự lễ ký thỏa thuận bảo trợ.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên (giữa), chị Tạ Thị Lý - đại diện Quỹ Yêu thương thuộc Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm cùng bà nội của Huy và Đạt ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho hai em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với bà Nguyệt, chuyến đi này không chỉ là hành trình đến một sự kiện ký kết. Đó còn là dịp chứng kiến hai cháu có thêm một điểm tựa sau những mất mát quá lớn của gia đình. Còn với Huy và Đạt, sự đồng hành của những người chưa từng gặp mặt, nhưng sẵn lòng giúp đỡ, có thể mở ra cơ hội để các em tiếp tục học tập, từng bước xây dựng tương lai.

"Khi biết hai anh em được Quỹ Yêu thương bảo trợ đến khi hoàn thành lớp 12, em cảm thấy nhẹ lòng, mừng lắm. Ông bà nội đã lớn tuổi mà còn vất vả chăm lo cho hai anh em nên em chỉ có ước mong mình tiếp tục được đi học, sau này có công việc ổn định, tự lo cho bản thân và phụ giúp ông bà chăm sóc em Đạt. Em biết ơn các cô chú đã giúp đỡ hai anh em. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng ông bà và những người đã tin tưởng, đồng hành cùng mình" - Nguyễn Văn Huy xúc động chia sẻ.

Hai anh em Huy và Đạt cùng bà nội tại chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo thỏa thuận bảo trợ, Quỹ Yêu thương sẽ bảo trợ hằng tháng cho Đạt số tiền 2,5 triệu đồng/tháng và 3 triệu đồng/tháng cho Huy, tiền được chuyển vào tài khoản của bà nội để bà có kinh phí lo cho hai anh em.

Đại diện Quỹ Yêu thương cho biết, đơn vị biết đến hoàn cảnh của hai anh em qua bài viết trên Báo Thanh Niên. Sau khi tìm hiểu thông tin, doanh nghiệp đã chủ động liên hệ với báo để trao đổi về việc nhận bảo trợ.

"Chúng tôi mong muốn sự bảo trợ này sẽ giúp Huy và Đạt yên tâm học tập, có thêm điều kiện để xây dựng tương lai. Sau khi các em hoàn thành chương trình phổ thông, nếu có nguyện vọng học nghề, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các em được học tập, làm việc tại công ty, có thu nhập ổn định và phụ giúp ông bà nội ở quê", chị Tạ Thị Lý, đại diện Quỹ Yêu thương thuộc Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm cho biết.

Chị Tạ Thị Lý - đại diện Quỹ Yêu thương thuộc Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm trao quà cho hai em Huy và Đạt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đây không phải lần đầu Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm đồng hành cùng những đứa trẻ chịu mất mát trong gia đình. Ngày 16.11.2021, sau khi đọc bài viết "Hai anh em 3 lần mồ côi" đăng trên Báo Thanh Niên, doanh nghiệp đã nhận bảo trợ lâu dài cho hai trẻ mồ côi do Covid-19 tại Cần Thơ.

Thắm thiết tình đồng hương

Với trẻ em, mất mát người thân không chỉ để lại khoảng trống trong gia đình mà còn có thể khiến con đường học tập phía trước trở nên khó khăn hơn. Những khoản chi phí hằng ngày, tiền học và định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THPT đều là những điều cần được tính đến. Bởi vậy, thỏa thuận bảo trợ dành cho Huy và Đạt không dừng lại ở sự hỗ trợ trước mắt, mà còn hướng đến chặng đường dài hơn của hai em.

Bà Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM trao quà là 20 triệu đồng cho Huy và Đạt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh sự bảo trợ của Quỹ Yêu thương, hoàn cảnh của Huy và Đạt còn nhận được sự quan tâm từ những người đồng hương. Biết được câu chuyện của hai anh em, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM đã quyết định trao tặng hai em và bà nội phần quà trị giá 20 triệu đồng.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Vân, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM đã trực tiếp trao quà, động viên bà cháu. Sự sẻ chia này không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, mà còn thể hiện tình cảm, sự gắn kết của những người con quê hương Quảng Ngãi dành cho hai em trong lúc khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM trao quà cho hai anh em Huy và Đạt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi ký thỏa thuận bảo trợ, bà cháu sẽ trở về Quảng Ngãi để tiếp tục hành trình phía trước. Những khó khăn có thể vẫn còn đó, nhưng Huy và Đạt đã có thêm cơ hội để tiếp tục học tập, học nghề và từng bước tự lập. Sự bảo trợ không thể bù đắp những mất mát quá lớn đã qua, nhưng chắc chắn đã mở ra cơ hội mới, điểm tựa mới, giúp hai anh em vững vàng hơn trên con đường học tập và trưởng thành.