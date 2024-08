Thêm đoàn tàu mới 'sang chảnh' đưa khách vi vu tuyến Sài Gòn - Nha Trang

Trong khi đó, ghế ngồi có thể xoay 180 độ, giúp hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy. Lưng ghế tích hợp bàn nhỏ có thể lật lên và túi lưới đựng sách báo. Ổ cắm điện USB được tích hợp phía dưới ở giữa ghế tạo sự thuận tiện cho hành khách. Đệm ngồi và tựa lưng làm bằng xốp polyurethane chống cháy, an toàn và thân thiện với môi trường