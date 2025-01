Thêm du khách Trung Quốc bị mất tích gây chấn động du lịch Thái Lan

Hành trình tương tự như vụ diễn viên bị bắt cóc

Người đàn ông Trung Quốc tên Weidong đã đến Thái Lan để tìm kiếm con gái 21 tuổi sau khi cô mất tích bí ẩn. Ngày 13.1, ông thông báo rằng con gái đã được giải cứu và trở về Trung Quốc an toàn. Weidong bày tỏ lòng biết ơn đối với các quan chức Thái Lan vì đã hỗ trợ trong việc truy tìm và đảm bảo an toàn cho cô. Sự kiện này gây chấn động du lịch Thái Lan, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận về tình hình an ninh bởi trước đó đã xảy ra vụ diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc.

Trước đó, ông Weidong lo sợ con gái mình có thể trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người như diễn viên Wang Xing nên đã chính thức gửi đơn yêu cầu giúp đỡ tới cảnh sát trưởng quốc gia - tướng Kittirat Phanpet tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 8.1, theo Khaosod.

Ông Weidong đưa ảnh con gái tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan vào ngày 8.1.2025. Năm ngày sau, cô gái được giải cứu an toàn và trở về Trung Quốc ẢNH: KHAOSOD

Cuộc điều tra của cảnh sát Thái Lan cho thấy cô Jiaqi, sinh viên mới tốt nghiệp đại học và lần đầu tiên ra nước ngoài, đã đi cùng một người bạn mà cô mới gặp trên mạng xã hội - người mà gia đình cô chưa bao giờ gặp. Cô bị dụ dỗ theo cách tương tự như nữ diễn viên Trung Quốc Wang Xing, trước đó đã được giải cứu khỏi Myanmar

Sau khi hạ cánh xuống Thái Lan vào khoảng 4 giờ sáng ngày 6.1, cô liên lạc với mẹ qua WeChat, chia sẻ vị trí và kế hoạch ở lại khu vực Don Mueang.

Khi mẹ cô cảnh báo về việc du lịch đến Myanmar nguy hiểm, Jiaqi đáp lại: "Con không ngốc" và trấn an mẹ: "Con sẽ không dám đến Myanmar". Cô tiếp tục liên lạc với gia đình suốt buổi sáng, nhưng đột ngột chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều. Sau 24 giờ im lặng, bố cô đã bay sang Thái Lan.

Điều tra đoạn phim CCTV cho thấy một chiếc Toyota Alphard màu trắng đã đón Jiaqi tại sân bay Suvarnabhumi và chở cô đến một khách sạn - không phải ở Don Mueang mà là ở khu vực Lat Krabang. Hồ sơ khách sạn cho thấy cô nhận phòng lúc 5 giờ sáng và trả phòng chỉ 4 giờ sau đó - lúc 9 giờ.

Cảnh sát đã xem lại đoạn phim CCTV từ khách sạn Lat Krabang để theo dõi di chuyển của cô sau khi trả phòng. Cuối cùng, họ tìm thấy cô ở cùng địa điểm với diễn viên Wang Xing và giải cứu cô khỏi khu vực nổi tiếng nguy hiểm này.

Du lịch Thái lao đao

Trong một bài viết, Bloomberg nhận định vụ bắt cóc diễn viên Trung Quốc gây chú ý gần đây ở Thái Lan đã làm giảm sức hấp dẫn của đất nước này đối với khách du lịch chỉ vài tuần trước kỳ nghỉ lễ lớn nhất hàng năm của một số quốc gia trong khu vực - Tết Nguyên đán.

Diễn viên Trung Quốc Wang Xing trở về nước sau cuộc giải cứu ẢNH: KHAOSOD

Nhiều du khách Trung Quốc đang chọn cách tránh xa Thái Lan trong kỳ nghỉ tết kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ ngày 29.1 vì lo ngại về an toàn. Theo dữ liệu từ công ty phân tích du lịch ForwardKeys, số vụ hủy chuyến bay từ Trung Quốc đến Thái Lan đã tăng 155% vào cuối tuần qua so với cùng kỳ năm 2024.

Việc hủy bỏ được gây ra bởi sự biến mất của nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing tại một thị trấn Thái Lan giáp Myanmar vào đầu tháng giêng. Sau đó anh được cảnh sát Thái Lan giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo mà anh đã bị bọn buôn người dụ dỗ.

Tin tức về hoàn cảnh của anh lan truyền trên mạng xã hội, một số người cho biết họ đang hủy kế hoạch đến thăm đất nước này.

Ca sĩ Hồng Kông Eason Chan đã hủy buổi hòa nhạc cháy vé ở Bangkok ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 22.2, với lý do lo ngại về an toàn cho người hâm mộ Trung Quốc khi đến Thái Lan. Diễn viên hài Zhao Benshan cũng hoãn buổi biểu diễn ở Bangkok cùng ngày.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, người đứng đầu hiệp hội du lịch tỉnh Chonburi (nơi có thành phố Pattaya), phía nam thủ đô Bangkok, cho biết 30% đến 40% các nhóm du lịch Trung Quốc đã hủy đặt phòng khách sạn ở khu vực.

Mặc dù hậu quả có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng vụ việc này đã giáng một đòn khác vào ngành du lịch Trung Quốc ở Thái Lan.

Vụ bắt cóc nam diễn viên cũng khiến các nhà đầu tư lo lắng. Chỉ số cổ phiếu du lịch và giải trí ở Bangkok đã giảm 9% kể từ đầu năm 2025, so với mức giảm 3,4% của chỉ số chuẩn.

Du lịch Thái Lan đang mất khách sau các vụ mất an toàn gần đây ẢNH: STRAIGHT TIME

Tổng cục Du lịch Thái Lan bày tỏ quyết tâm nâng cao an toàn và chào đón du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Bà Natthriya Thaweevong, thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao, nói rằng các cơ quan chính phủ đã tăng cường các biện pháp để đảm bảo an toàn cho khách du lịch nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai đã tới các thị trấn biên giới Thái Lan - Myanmar vào cuối tuần qua để phối hợp các nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người qua biên giới.

Đây là khu vực nơi diễn viên Trung Quốc bị bắt cóc, nổi tiếng là trung tâm hoạt động tội phạm bất hợp pháp, chuyên buôn bán ma túy, sòng bạc bất hợp pháp và trung tâm lừa đảo.