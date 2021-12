Thêm hàng loạt trận Ngoại hạng Anh bị hoãn trong Ngày lễ tặng quà

Theo báo giới Anh, các trường hợp nhiễm Covid-19 trong CLB Everton đã buộc đội bóng vùng Merseyside yêu cầu hoãn lại trận đấu. Trước đó, đề nghị ban đầu về việc hoãn trận đấu trên của Everton đã bị từ chối mặc dù HLV Rafael Benitez cho biết ông chỉ có 9 cầu thủ đội một đủ điều kiện ra sân ở trận đấu vào Ngày tặng quà (Giáng sinh), theo truyền thống là một trong những ngày ý nghĩa nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Tuy nhiên, hôm 24.12, Everton cho biết trận đấu đã bị hoãn với một tuyên bố rằng: "Trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh của chúng tôi tại Burnley vào Ngày tặng quà đã bị hoãn do số ca nhiễm Covid-19 và chấn thương trong đội hình của chúng tôi".

Trong khi đó, ban tổ chức Ngoại hạng Anh cho biết họ đã đưa ra quyết định "đáng tiếc" là hoãn trận đấu sau cuộc họp hội đồng quản trị hôm 24.12: "Hội đồng quản trị đã xem xét yêu cầu của CLB Everton ngày hôm nay để hoãn trận đấu sau khi đội của họ có thêm chấn thương. Họ kết luận rằng CLB sẽ không thể ra sân thi đấu vào cuối tuần này do không đủ số lượng cầu thủ sẵn sàng vì các trường hợp nhiễm và chấn thương".





Như vậy, tổng cộng đã có 13 trận đấu Ngoại hạng Anh đã bị hoãn trong 2 tuần qua khi Anh kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron. HLV Benitez cho hay, ông ngạc nhiên việc trận đấu của Everton vẫn dự kiến diễn ra, sau khi 2 trận đấu khác trong Ngày lễ tặng quà - Liverpool vs Leeds và Wolves vs Watford - bị hoãn liên quan đến Covid-19.