Thêm LG ngừng sản xuất, 'hồi chuông báo tử' cho TV 8K?

LG từng là thương hiệu duy nhất cung cấp cả TV OLED 8K và TV LCD 8K. Tuy nhiên, sự thất bại của TV 8K đã trở nên rõ ràng do nhiều yếu tố, bao gồm giá thành cao, nội dung 8K gốc khan hiếm và sự hiểu nhầm trong tiếp thị về độ phân giải 8K. Thực tế, những chiếc TV 4K cao cấp hiện nay vẫn vượt trội hơn về chất lượng hình ảnh.

LG trở thành cái tên mới nhất rời bỏ cuộc chơi TV 8K ẢNH: DIGITALTRENDS

Mặc dù doanh số bán hàng không khả quan, một số nhà sản xuất TV vẫn kiên trì theo đuổi công nghệ 8K. Sony thậm chí còn hỗ trợ 8K trên PlayStation 5 Pro ra mắt vào cuối năm 2024, nhưng tác động của động thái này vẫn chưa rõ ràng. Một vấn đề lớn đã được chỉ ra: nhiều TV 8K không thể nhận tín hiệu 8K nén qua HDMI 2.1, và LG đã quyết định ngừng hỗ trợ công nghệ 8K.

Khi TV 8K không còn tương lai

LG đã ra mắt chiếc TV OLED 8K đầu tiên vào năm 2019 với mẫu Z9 88 inch. Dòng sản phẩm này đã được nâng cấp hằng năm cho đến năm 2023 với các phiên bản Z1, Z2 và Z3. Mặc dù LG Z3 sẽ tiếp tục được sản xuất trong năm 2024 và 2025, nhưng việc ngừng sản xuất vào cuối năm 2025 đã được xác nhận và không có sản phẩm kế nhiệm nào được công bố cho năm 2026. Hiện tại, LG Z3 là chiếc TV OLED 8K duy nhất có mặt trên toàn cầu.

Trước đó, LG từng có cuộc tranh cãi về độ phân giải 8K khi quảng bá TV OLED 8K của mình là "8K đích thực", trái ngược với TV LCD 8K "Neo QLED" của Samsung. Nhà sản xuất tấm nền LG Display cũng đã xác nhận rằng việc phát triển tấm nền OLED 8K đang tạm dừng, mặc dù họ sẵn sàng khởi động lại nếu điều kiện thị trường thay đổi.

Về mảng LCD, LG đã giới thiệu mẫu 8K đầu tiên vào năm 2019 với tên gọi SM99. Dòng sản phẩm này đã được mở rộng vào năm 2021 nhưng bị thu hẹp vào năm 2022 trước khi gần như biến mất vào năm 2023. Mẫu QNED99T, sản phẩm cuối cùng trong dòng LCD 8K, chỉ được bán ở một số khu vực nhất định và đã ngừng lên kệ tại các nhà bán lẻ lớn vào đầu năm 2026.

Với sự rút lui mới đây của LG, TCL vào năm 2023 và Sony vào năm 2025, Samsung hiện là nhà sản xuất cuối cùng còn lại trên thị trường TV 8K. Kế hoạch của Samsung cho công nghệ 8K vào năm 2026 vẫn chưa được công bố. Hisense cũng có dấu hiệu từ bỏ dòng TV 8K, trong khi Panasonic đã quyết định không ra mắt TV 8K do phản hồi không khả quan từ thị trường. Philips đã giới thiệu các nguyên mẫu TV 8K nhưng vẫn khẳng định rằng thị trường chưa sẵn sàng cho sản phẩm này.