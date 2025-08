Thêm loạt điện thoại Galaxy A đón tin vui từ One UI 8

Samsung vừa công bố việc mở rộng chương trình One UI 8 Beta cho các thiết bị Galaxy nhằm cho phép nhiều người dùng dòng Galaxy A có thể trải nghiệm các tính năng mới trước khi bản chính thức ra mắt.

Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự cải thiện trong khả năng tiếp cận cho người dùng dòng Galaxy tầm trung, những người trước đây thường bị hạn chế trong việc tham gia các bản thử nghiệm phần mềm.

Nhiều điện thoại Galaxy A sẽ được trải nghiệm thử One UI 8 trước khi nhận bản chính thức ẢNH: SAMMYFANS

Trước đó, One UI 8 Beta đã được triển khai cho các mẫu điện thoại cao cấp như Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy S24 vào tháng 8. Việc Samsung dự kiến mở rộng chương trình beta sang một số thiết bị dòng A bắt đầu từ tháng 9 sẽ mang đến cơ hội cho nhiều người dùng hơn nữa có thể trải nghiệm bản cập nhật mới.

Nỗ lực phủ sóng One UI 8 của Samsung

Sự thay đổi này là một điểm nhấn so với chương trình beta trước đó, khi One UI 7 Beta chỉ được cung cấp cho Galaxy A55. Việc mở rộng hỗ trợ trong giai đoạn One UI 8 Beta cho thấy Samsung đang nỗ lực mang đến trải nghiệm phần mềm cao cấp cho toàn bộ dòng thiết bị thay vì chỉ dành riêng cho các mẫu cao cấp.

Được phát triển dựa trên Android 15, One UI 8 hứa hẹn mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất, thiết kế giao diện người dùng, quyền riêng tư và khả năng tùy chỉnh thiết bị. Đối với người dùng dòng Galaxy A, việc được tiếp cận sớm với các tính năng mới là một lợi thế lớn, đồng thời thể hiện cam kết của Samsung trong việc mở rộng chương trình beta để nhiều người dùng tham gia thử nghiệm phiên bản One UI sắp tới.