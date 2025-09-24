Thêm một cựu phó tổng giám đốc Vicem bị khởi tố

Tối 24.9, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn và lệnh khám xét đối với ông Tạ Quang Bửu, cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem); Trần Bình Trọng, cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam; Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, và Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 4 bị can kể trên đã được tống đạt, thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C03 đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, ngày 2.3, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Vicem, liên quan dự án Vicem Tower ở Hà Nội.

Thời điểm đó, C03 khởi tố 4 bị can của Vicem, gồm: Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc; Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho hay, C03 đã tập trung điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy (Hà Nội) của Vicem, trực thuộc Bộ Xây dựng, vốn đầu tư 1.245 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.