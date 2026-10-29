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    Thêm một lựa chọn ‘du học’ Hàn Quốc tại Việt Nam cho giới trẻ

    Nguồn: FPT Polytechnic
    Nguồn: FPT Polytechnic
    Đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, từ nay, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có thêm lựa chọn du học Hàn Quốc… ngay tại Việt Nam. Mô hình đào tạo này mang đến lộ trình hội nhập quốc tế an toàn, giúp tối ưu chi phí và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ.

    Ngày 29.10, Trường cao đẳng FPT Polytechnic và Trường cao đẳng Myongji (Hàn Quốc) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, đồng thời công bố định hướng triển khai chương trình Cao đẳng Myongji tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược, đặt nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và kết nối nguồn lực giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

    Thêm một lựa chọn ‘du học’ Hàn Quốc tại Việt Nam cho giới trẻ - Ảnh 1.

    Lợi thế lớn nhất của chương trình là mô hình đào tạo song ngữ kết hợp trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc thực tế. Sinh viên được trang bị tư duy chuyên môn hiện đại, kỹ năng "thực chiến" - giải quyết bài toán doanh nghiệp và thành thạo tiếng Hàn ngay từ trong nhà trường.

    Bên cạnh chi phí học tập tối ưu, chương trình còn tạo bước đệm tâm lý vững chắc giúp học sinh vừa rời ghế phổ thông tránh được tình trạng "sốc văn hóa" hay rào cản ngôn ngữ. Chương trình dự kiến tuyển sinh từ năm 2027, dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT, với các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Truyền thông và Quản lý Làm đẹp

    Sau khi hoàn thành chương trình tại Việt Nam, người học sở hữu lợi thế "kép": Có đủ năng lực ứng tuyển làm việc ngay tại các doanh nghiệp Việt - Hàn, hoặc chọn chuyển tiếp linh hoạt sang cơ sở chính của Cao đẳng Myongji tại Seoul từ năm thứ ba (lộ trình 2+2), để nhận bằng Đại học.

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