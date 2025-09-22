Thêm một nàng hậu sắp kết hôn với bạn trai CEO

Phát Nguyễn - bạn trai doanh nhân của Quỳnh Châu đã âm thầm cùng gia đình và bạn bè chuẩn bị màn cầu hôn bên bờ biển Phan Thiết. Khi được dắt tay ra bờ biển, á hậu sinh năm 1994 vẫn nghĩ đây là một buổi tiệc sinh nhật bình thường nên có tâm trạng thoải mái.

Quỳnh Châu nhận lời cầu hôn từ bạn trai doanh nhân, dự kiến "về chung nhà" trong thời gian tới ẢNH: FBNV

Khi mở khăn bịt mắt, Quỳnh Châu bất ngờ bởi dòng chữ “Marry Me” được thắp sáng bên bờ biển, bên cạnh đó, ban nhạc biểu diễn ca khúc Take Me To Your Heart cả hai cùng yêu thích. Trước sự chứng kiến của người thân, bạn bè, nam doanh nhân quỳ xuống cầu hôn bạn gái. Trước ngỏ ý của người yêu, Quỳnh Châu vỡ òa hạnh phúc. Cô vui vẻ đón nhận chiếc nhẫn từ phía Phát Nguyễn, dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc phúc của mọi người.

Á hậu 1 của Miss Grand Vietnam 2022 nói cô bất ngờ vì không biết bạn trai doanh nhân chuẩn bị từ lúc nào, vì thời gian qua hai người gần như luôn ở sát cạnh nhau. Sau khi tìm hiểu, Quỳnh Châu mới biết cách đó ít ngày, Phát Nguyễn đã chạy xe đi và về trong đêm để khảo sát địa điểm cầu hôn. Người đẹp 9X luôn dành sự yêu thương, trân trọng khi nhắc về chồng sắp cưới. Cô nhận xét anh là người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh, luôn yêu thương, ủng hộ cô phát triển sự nghiệp.

Hành trình yêu của Quỳnh Châu và chồng sắp cưới

Chồng sắp cưới luôn đồng hành, ủng hộ sự nghiệp của Á hậu Quỳnh Châu ẢNH: FBNV

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn quen nhau từ năm 2020, giữa cả hai có nhiều điểm chung về tính cách. Trước đó, người đẹp giữ thông tin riêng tư vì sợ nếu cả hai không có "kết thúc đẹp" thì sẽ dễ bị đau lòng. Mãi đến Giáng sinh 2022, cô mới lần đầu công khai bạn trai. Tuy không chia sẻ nhiều về nhau nhưng Phát Nguyễn luôn âm thầm đồng hành cùng người yêu, đặc biệt khi cô tham gia Miss Grand Vietnam 2022. Anh chính là một trong những động lực to lớn giúp Quỳnh Châu chạm đến danh hiệu á hậu.

Đầu năm 2023, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đưa Phát Nguyễn về ra mắt gia đình ở Đà Lạt. Cặp đôi dùng bữa cơm tất niên, quây quần đón năm mới 2023 cùng bà nội, bố mẹ và các em. Đến tết 2025, sao nữ tung loạt ảnh tình cảm, khiến nhiều người kỳ vọng cả hai sẽ “về chung nhà” trong tương lai.

Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu là Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989. Anh có hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, du lịch, chuyên môn sâu về quản trị vận hành. Dù bận với công việc, nam doanh nhân vẫn đồng hành cùng bạn gái trong các hoạt động cùng gia đình và nhiều sự kiện quan trọng suốt những năm qua.

Quỳnh Châu sinh năm 1994, quê Lâm Đồng, sở hữu nhan sắc rạng rỡ. Cô từng góp mặt trong chương trình Project Runway Vietnam 2014 hay Vietnam's Next Top Model 2014. Sau đó, người đẹp chuyển hướng thi nhan sắc và ghi tên mình vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, top 5 Hoa khôi Áo dài 2016. Năm 2022, Quỳnh Châu ghi danh Miss Grand Vietnam, giành danh hiệu á hậu 1. Bên cạnh đó, cô còn hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, từng tham gia Bố già, Cây táo nở hoa, Mặt trời mùa đông…



