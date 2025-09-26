Thêm một phim kinh dị Việt ra rạp

Theo đạo diễn Lương Đình Dũng, kịch bản do chính anh viết, có sự cố vấn của chuyên gia đến từ Đài Loan, Trung Quốc; khai thác câu chuyện về thần giữ của với thông điệp: Mọi cái ác đều phải trả giá, nhưng nếu sự trả giá đó quá điên cuồng thì sẽ tổn thương người vô tội. Ngoài nội dung mới mẻ, bộ phim còn chủ ý khai thác, quảng bá những cảnh đẹp VN lần đầu tiên lên màn ảnh rộng như động Bàn Bù (Thanh Hóa) ngày xưa là nơi trú ẩn của nghĩa quân Lam Sơn; thác Ma Hao (Thanh Hóa); đồi dứa Tam Điệp (Ninh Bình); rừng già Mộc Châu và "ngôi nhà ma" ở Hà Nội.

Cảnh trong phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại ẢNH: NSX

Dàn diễn viên chính gồm Nguyễn Xuân Thắng (quán quân The Next Gentleman 2024) với vai tâm lý phức tạp; Hứa Vĩ Văn vào vai nhà báo An - người truy tìm bí mật đằng sau cái chết bí ẩn; cùng Yu Dương và Bé Quyên hứa hẹn mang đến sắc màu ma mị mới.

Theo thông tin của nhà sản xuất, Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại dự kiến được giới thiệu tại LHP Sundance ở Mỹ vào tháng 2.2026, LHP quốc tế Moscow năm 2026, cùng nhiều LHP và sự kiện quốc tế khác. Bộ phim cũng dự kiến phát hành tại 51 quốc gia.