Thêm một phim Việt rời rạp với doanh thu chưa tới 1 tỉ đồng

Thuận Nguyễn đóng vai chính trong Domino: Lối thoát cuối cùng Ảnh: ĐPCC

Trao đổi với chúng tôi, đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương xác nhận thông tin phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng chính thức rời rạp sau khoảng 2 tuần công chiếu. Theo ghi nhận, dựa trên số liệu thống kê ở Box Office Vietnam, doanh thu của tác phẩm do Thuận Nguyễn đóng chính ở mức gần 600 triệu đồng tính đến hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc phim lỗ nặng khi trình chiếu tại thị trường Việt Nam.

Nói về giải pháp, đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương cho biết anh và các cộng sự đang hướng đến việc mang Domino: Lối thoát cuối cùng sang Mỹ trình chiếu. Nam đạo diễn cũng thừa nhận: “Thật sự chúng tôi đã sai vì làm truyền thông không tốt và có nhiều vấn đề phải học hỏi thêm”.

Thuận Nguyễn tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu với khán giả Ảnh: FBNV

“Doanh thu lần này là bài học sâu sắc cho tôi nói riêng và ê kíp nói chung. Nhưng tôi cũng không bị tâm lý dè chừng ở sản phẩm sau vì đã học được nhiều thứ quý giá rồi. Riêng cá nhân tôi vẫn sẽ và muốn mang lại sự giải trí cho khán giả cũng như muốn điện ảnh Việt phát triển nên sẽ tiếp tục làm", đạo diễn cho hay.

Domino: Lối thoát cuối cùng là phim thuộc thể loại tâm lý hành động, do Thuận Nguyễn đóng chính. Tác phẩm kể về nhân vật An (Thuận Nguyễn thủ vai), là một chàng trai sinh ra ở Mỹ song sau đó lại theo mẹ về Việt Nam sinh sống. Đến khi trưởng thành, anh quyết định quay lại Mỹ tìm cha nhưng lại bị cuốn vào thế giới ngầm. Từ đây, An có những chuyển biến trong tính cách khi thoát khỏi hình ảnh một chàng trai hiền lành để “chiến đấu" với những băng đảng.

Trước đó, khi đứng trước việc doanh thu không như kỳ vọng, đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương từng cho rằng cạnh tranh luôn là chủ đề được mọi người quan tâm và động lực cho người làm phim. Bản thân anh khi theo dõi doanh thu cũng suy nghĩ và có 1 chút tự đánh giá về mình khi phim chưa đến với các bạn khán giả nhiều. Anh chia sẻ: “Tôi thương ê kíp, thương diễn viên vì những đóng góp cho tác phẩm”.