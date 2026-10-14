Thêm một quốc gia mở đại sứ quán tại Israel ở Jerusalem

Hầu hết các quốc gia vẫn duy trì đại sứ quán tại Israel ở thành phố Tel Aviv. Israel coi Jerusalem là thủ đô của mình, trong khi người Palestine mong muốn Đông Jerusalem trở thành thủ đô cho nhà nước độc lập trong tương lai. Tình trạng của thành phố này vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi gay gắt nhất trong cuộc xung đột Israel - Palestine, theo Reuters.

Quảng trường Zion ở Jerusalem (Israel) vào ngày 13.10 Ảnh: AFP

Vào tháng 7, tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella thông báo sẽ chuyển đại sứ quán nước này tới Jerusalem, một bước ngoặt lớn so với chính sách của người tiền nhiệm Gustavo Petro. Ông Petro đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vào tháng 5.2024 do các hành động của nước này tại Dải Gaza và từng chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

"Hôm nay, chúng tôi đang thực hiện một bước đi cụ thể nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước - mối quan hệ lẽ ra không bao giờ nên bị cắt đứt. Israel là một đối tác chiến lược. Họ luôn là như thế, và từ nay về sau, mối quan hệ này sẽ còn bền chặt hơn nữa", Ngoại trưởng Colombia Omar Bula Escobar phát biểu tại lễ khai trương đại sứ quán.

Về phần mình, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar phát biểu: "Việc mở đại sứ quán tại Jerusalem không chỉ là sự công nhận thực tế chính trị đơn giản rằng Jerusalem là thủ đô của Israel. Đó còn là sự công nhận một sự thật lịch sử mà không một người trung thực nào có thể phủ nhận".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng việc "mở đại sứ quán tại Jerusalem - vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng - là hành động vi phạm các nghị quyết về tính chính danh quốc tế, làm suy yếu sự đồng thuận quốc tế về quy chế pháp lý của thành phố linh thiêng này, đồng thời xâm phạm các quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine", theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phá vỡ sự đồng thuận quốc tế vào năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình khi chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem, nơi đặt trụ sở quốc hội, văn phòng thủ tướng và hầu hết các cơ quan chính phủ quan trọng khác của Israel.

Kể từ động thái đó của ông Trump, chỉ một số ít quốc gia nhỏ có quan hệ thân cận với Mỹ làm theo, bao gồm Fiji, Guatemala, Honduras, Papua New Guinea, Paraguay và Nauru (nay là Naoero).

Israel đã chiếm đóng và sáp nhập Đông Jerusalem vào năm 1967, một động thái không được đại đa số các nước công nhận, theo AFP.