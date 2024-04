Thêm một sai lầm của tình báo Israel?

The New York Times ngày 17.4 dẫn lời một số quan chức Mỹ tham gia các cuộc thảo luận sau vụ tấn công ngày 1.4 cho rằng các quan chức Israel đã tính toán sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng Iran sẽ không phản ứng mạnh. Đánh giá này đã được một quan chức cấp cao của Israel chia sẻ.

Cũng theo The New York Times, các quan chức Mỹ tức giận vì họ chỉ được thông báo vài phút trước cuộc không kích ngày 1.4 ở Syria và ý nghĩa của cuộc tấn không đã không được truyền đạt.

Hai quan chức Israel tiết lộ với The New York Times rằng cuộc tấn công ngày 1.4 đã được lên kế hoạch hai tháng trước khi được thực hiện. Kế hoạch tấn công đó được nội các chiến tranh Israel phê duyệt vào ngày 22.3.

Thành viên của các lực lượng vũ trang Iran dự lễ duyệt binh Ngày Quân đội Quốc gia ở Tehran (Iran) ngày 17.4 Reuters

Các tài liệu phòng thủ nội bộ của Israel đã phác thảo các phản ứng tiềm tàng của Tehran và không có bất kỳ tài liệu nào trong trong số đó dự đoán một cuộc tấn công trả đũa với quy mô lớn chưa từng có đã được Iran tiến hành vào đêm 13.4 và rạng sáng 14.4, theo The New York Times.

Trong cuộc tấn công trả đũa đó, Iran đã phóng khoảng 30 tên lửa hành trình, 120 tên lửa đạn đạo và 170 máy bay không người lái về phía Israel. Quân đội Israel tuyên bố họ đã ngăn chặn 99% các mối đe dọa từ trên không với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh khác, và cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại nhỏ, theo AFP.

Israel đứng trước lựa chọn cân não

Cũng theo The New York Times, tình báo Israel lúc đầu dự đoán Iran sẽ phóng tối đa 10 tên lửa đất đối đất vào Israel. Sau đó, họ đã tăng ước tính lên 60 đến 70 tên lửa đất đối đất, nhưng đó cũng là ước tính sai lầm so với số tên lửa thực tế Iran đã phóng nói trên.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với thông tin từ The New York Times.