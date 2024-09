Thêm một trường cao đẳng chính thức chuyển về Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Trường CĐ Sư phạm Gia Lai chính thức chuyển về Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: T.P

Hôm nay (5.9), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ký quyết định về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm Gia Lai.

Theo quyết định này, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có trách nhiệm báo cáo Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận người học, nhân sự, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất trang thiết bị và hồ sơ tài liệu có liên quan của Trường CĐ Sư phạm Gia Lai theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ GD-ĐT về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục để cho phép phân hiệu triển khai hoạt động đào tạo theo quy định pháp luật.

GS-TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết phân hiệu tại tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện trách nhiệm đào tạo nhân lực cho tỉnh Gia Lai và một số tỉnh khu vực Tây nguyên và lân cận. Trong đó, phân hiệu cam kết ưu tiên đào tạo các ngành sư phạm để đảm bảo đủ giáo viên cho các địa phương khu vực này, nhất là giáo viên các môn còn thiếu. Song song đó, việc bồi dưỡng giáo viên cán bộ quản lý giáo dục và nhân lực khác cũng sẽ được ưu tiên.

Cũng theo GS Sơn, tổng quy mô đào tạo dự kiến giai đoạn 2024-2026 khoảng 650 sinh viên bậc ĐH và khoảng 200-300 sinh viên bậc CĐ ngành giáo dục mầm non. Quy mô tuyển sinh sẽ được tính toán để tăng đều 5-10% của mỗi năm cho giai đoạn 2027-2030 dựa trên kết quả dự báo nguồn nhân lực của khu vực.

Trước đó, tháng 4 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng ký quyết định phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Gia Lai trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm Gia Lai. Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Gia Lai sẽ đào tạo chuyên ngành sư phạm, ĐH và sau ĐH, liên kết ĐH quốc tế và mô hình trường THPT thực nghiệm, cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực Tây nguyên cũng như các tỉnh khác.

Năm 2024, lần đầu tiên Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Long An chính thức tuyển sinh. Trong đó, 6 ngành trình độ ĐH gồm: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục thể chất, sư phạm toán học, sư phạm ngữ văn và sư phạm tiếng Anh (điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 22-27,2 điểm). Riêng ngành giáo dục mầm non bậc CĐ điểm chuẩn ở mức 18,7 điểm.