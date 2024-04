Thêm nhiều lợi ích của quả đu đủ

Đu đủ là loại trái cây phổ biến ở vùng nhiệt đới. Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Một quả đu đủ nhỏ cung cấp khoảng 95,6 miligam (mg) vitamin C, giúp đáp ứng, thậm chí vượt quá lượng vitamin C khuyến nghị hằng ngày cho nam giới trưởng thành (90 mg) và nữ giới (75 mg).



Một quả đu đủ cỡ vừa có khoảng 120 calories, 5 g chất xơ, 18 g đường, 2 g chất đạm. Trong đu đủ cũng chứa vitamin A, vitamin B9, đồng, magiê.

Dưới đây là một số lợi ích của quả đu đủ đối với sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today.

Tốt cho sức khỏe của mắt

Một số hợp chất hữu cơ có trong đu đủ có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt liên quan tuổi tác, như thoái hóa điểm vàng. Theo đó, đu đủ có chứa lycopene, có thể giúp bảo vệ biểu mô sắc tố võng mạc, chống lại tình trạng viêm và stress oxy hóa.

Đu đủ cũng chứa carotene, một hợp chất làm cho đu đủ có màu cam đặc biệt. Carotene có liên quan việc cải thiện thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà.

Chất chống oxy hóa zeaxanthin trong đu đủ có tác dụng lọc các tia sáng xanh có hại. Zeaxanthin có vai trò bảo vệ sức khỏe của mắt và có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Giảm nguy cơ phát triển hen suyễn

Tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả làm giảm nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn và có thể ngăn ngừa tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.

Các thành phần trong trái cây và rau quả có chứa chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin D. Những chất dinh dưỡng này có thể hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa phát triển hen suyễn.

Một nghiên cứu năm 2022 cũng cho thấy việc hấp thụ nhiều carotene, lycopene và zeaxanthin sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn ở người lớn. Đu đủ chứa cả 3 hợp chất hữu cơ này.

Ngừa ung thư

Nhiều hợp chất có trong đu đủ như lycopene, zeaxanthin và lutein có thể có tác dụng ngừa ung thư.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng lycopene có đặc tính chống ung thư, đặc biệt là chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu năm 2020 cho rằng zeaxanthin có thể có tác dụng có lợi trong việc chống các tế bào ung thư dạ dày.

Tốt cho sức khỏe xương

Đu đủ là nguồn cung cấp vitamin K. Lượng vitamin K đi vào cơ thể thấp làm tăng nguy cơ gãy xương. Tiêu thụ đủ vitamin K là rất quan trọng để có sức khỏe tốt. Loại vitamin này cải thiện quá trình hấp thụ canxi và có thể làm giảm bài tiết canxi qua nước tiểu.

Ngoài ra, đu đủ cũng được cho là có lợi đối với sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và sức khỏe tóc.