Thêm 'núi' tài sản bị kê biên trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Ở giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan công an đề nghị 34 bị can (công tác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và SCB) ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố cả 3 tội danh này.

Cụ thể, bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu 30.869 tỉ đồng khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân: Công ty bất động sản An Đông, Công ty đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty dịch vụ - thương mại TP.HCM. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, hơn 445.747 tỉ đồng.

Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống, chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD và hơn 3 tỉ USD được chuyển về Việt Nam trái pháp luật.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Trương Mỹ Lan bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, tòa sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng.