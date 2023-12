Thêm tướng bị giết, Iran đe dọa đáp trả Israel

Reuters hôm qua dẫn 3 nguồn tin an ninh và thông tin từ báo chí Iran cho hay một cuộc không kích do Israel tiến hành bên ngoài thủ đô Damascus của Syria trong ngày 25.12 đã giết chết chuẩn tướng Sayyed Razi Mousavi, cố vấn cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).



Ông Sayyed Razi Mousavi (trái) và cố Chỉ huy Lực lượng Quds Qasem Soleimani, trong ảnh do hãng tin Tasnim công bố ngày 25.12 AFP

Truyền thông nhà nước Iran mô tả ông Mousavi là "một trong những cố vấn giàu kinh nghiệm nhất" của Lực lượng Quds, lực lượng tinh nhuệ của IRGC chuyên hoạt động ở nước ngoài. Ông Mousavi đã sống ở Syria trong 30 năm và có văn phòng riêng bên trong Bộ Quốc phòng Syria, theo kênh truyền hình al-Jadeed của Li Băng.

Bị tấn công bằng tên lửa ?

Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin "3 tên lửa" đã nhắm vào ông Mousavi, và chiếu một đoạn phim cho thấy khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ tấn công. Hãng thông tấn Mehr của Iran thì dẫn lời Đại sứ Iran tại Syria Hossein Akbari cho hay nhà của ông Mousavi đã bị 3 tên lửa nhắm tới vào lúc 16 giờ 20 ngày 25.12 (giờ địa phương). Ông Akbari còn nói rằng "ngôi nhà đã bị phá hủy" và thi thể của ông Mousavi được tìm thấy trong sân, theo AFP.

Ngoài ra, theo Hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Mousavi "đã hy sinh trong một cuộc tấn công của chế độ Phục quốc Do Thái tại huyện Zeinabiyah, ngoại ô Damascus". IRNA nhấn mạnh ông Mousavi "làm việc trong lĩnh vực cung cấp hỗ trợ hậu cần cho trục kháng chiến ở Syria", ám chỉ những nhóm được Tehran hậu thuẫn và chống lại Israel.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) cũng đã ghi nhận cuộc tấn công của Israel vào các vị trí được những nhóm thuộc Iran và lực lượng Hezbollah sử dụng trong huyện Zeinabiyah. Một số người dân cho hay đã nghe những tiếng nổ lớn và thấy cột khói bốc lên từ các trang trại trong khu vực.

Khi được yêu cầu bình luận về cáo buộc trên tại họp báo tối 25.12, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari nói: "Tôi sẽ không bình luận về các báo cáo nước ngoài, báo cáo này hay báo cáo khác ở Trung Đông. Quân đội Israel có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích an ninh của Israel".

Tuyên bố rắn của Iran

Ông Mousavi là chỉ huy cấp cao nhất của Lực lượng Quds bị giết bên ngoài Iran kể từ khi chỉ huy lực lượng này là tướng Qasem Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq) vào ngày 3.1.2020, theo AFP. IRGC khẳng định một "cuộc tấn công bằng tên lửa" đã giết chết ông Mousavi và thề sẽ trả thù cho cái chết của vị tướng này.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng vụ ám sát tướng Mousavi cho thấy sự yếu kém của Israel và "chắc chắn họ sẽ phải trả giá". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani còn nhấn mạnh: "Iran có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp trả hành động này vào thời gian và ở địa điểm thích hợp".

Ngoài ra, lực lượng Hezbollah ở Li Băng tuyên bố họ xem vụ ám sát ông Mousavi là "một cuộc tấn công trắng trợn vượt quá giới hạn", và cho biết thêm ông Mousavi đã hỗ trợ nhóm này trong nhiều thập niên. Hezbollah và Israel thường xuyên giao tranh qua biên giới Israel - Li Băng kể từ khi Israel bao vây và bắn phá Dải Gaza nhằm trả đũa cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas vào miền nam Israel.