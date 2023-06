Theo dõi mọi diễn biến của tàu Trung Quốc trong vùng biển VN

Cụ thể, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về tàu thăm dò Trung Quốc Hướng Dương Hồng 10, ông Nguyễn Đức Thắng đã nhắc lại tuyên bố của VN đưa ra ngày 25.5 để yêu cầu tàu thăm dò Hướng Dương Hồng 10 cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá của Trung Quốc rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của VN. "Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển luôn theo dõi mọi diễn biến liên quan, kiên quyết, kiên trì bảo vệ và thực thi các quyền và lợi ích của VN trên vùng biển của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982 và luật pháp của VN", ông Thắng khẳng định.

Bên cạnh vấn đề trên, trong cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Thắng cũng thông tin về công tác bảo hộ công dân đối với các nạn nhân trong vụ việc công dân VN được lực lượng chức năng Philippines giải cứu khỏi sòng bạc.

Về việc hồi hương những người Việt đầu tiên trong số 437 người được giải cứu ở sòng bạc tại tỉnh Pampanga, gần thủ đô Manila (Philippines) ngày 4.5, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: "Chúng tôi có thể khẳng định là cho đến nay đã có 140 công dân VN trong tổng số 437 người về nước an toàn".

Ngày 30.5, có 60 người đã về tới VN và ngày 1.6 có thêm 80 người khác về nước an toàn. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán VN tại Philippines tiếp tục trao đổi với phía Philippines để sớm đưa số công dân còn lại về nước an toàn, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân VN. Chính phủ VN chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người.

Liên quan công tác bảo hộ công dân trong vụ tai nạn giao thông tại TP.Tịnh Tây, Bách Sách, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 19.5 khiến 11 người tử vong và 2 người bị thương, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: "Cục Lãnh sự và Tổng lãnh sự quán VN tại Nam Ninh đã phối hợp với cơ quan chức năng sở tại hướng dẫn và hỗ trợ các gia đình nạn nhân tiến hành các thủ tục, vấn đề hậu sự để đưa thi hài, di hài về nước, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, sớm đưa 2 công dân bị thương về nước".