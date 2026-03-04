Theo đuổi giấc mơ được khoác áo lính

Giấc mơ 5 năm của cô gái ngành y

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều người còn tất bật lau dọn nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ đón năm mới, Nguyễn Khánh Huyền (24 tuổi, trú thôn Tân Định, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) lại đón một mùa xuân đặc biệt của riêng mình. Cô gái trẻ không kiềm được cảm xúc khi nhận được quyết định trúng tuyển nghĩa vụ công an, một tin vui khiến giấc mơ ấp ủ khoác áo lính suốt 5 năm.

Huyền viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an sau 5 năm ấp ủ ước mơ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chúng tôi gặp Huyền khi chỉ còn 4 ngày nữa xã Vĩnh Linh sẽ tổ chức lễ tuyển quân (ngày 5.3). Nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt của cô gái xinh xắn, xen lẫn chút hồi hộp, bởi chỉ vài ngày nữa Huyền bước vào hành trình mà cô từng nghĩ nó đã "khép lại" với mình.

"5 năm trước, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tôi đăng ký thi vào Học viện Cảnh sát nhưng không đỗ. Tôi chuyển qua chọn học dược tại Trường đại học Y dược Huế. Suốt 5 năm đó, tôi vẫn luôn ấp ủ trong mình ước mơ được khoác lên mình màu áo của chiến sĩ công an", Huyền nói.

Huyền là cô gái duy nhất tham gia nghĩa vụ công an trong đợt tuyển quân lần này tại xã Vĩnh Linh ẢNH: B.H

Với nữ giới, để tham gia nghĩa vụ công an bắt buộc phải có bằng đại học. Cánh cửa ban đầu (Học viện Cảnh sát) đóng lại, nhưng Huyền không bỏ cuộc và quyết tâm theo đuổi ước mơ bằng con đường khác. Sau 5 năm học tại Trường đại học Y dược Huế, Huyền tốt nghiệp vào tháng 7.2025, đến tháng 9.2025 thì viết đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ.

"Rất mê hình ảnh các chiến sĩ công an, nhìn họ thực hiện những nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng, phát triển quê hương, tôi mong muốn một ngày cũng sẽ được khoác lên màu áo đó và đồng hành cùng họ. Và thật vui khi chỉ vài ngày nữa thôi tôi đã có thể chạm vào ước mơ đã ấp ủ từ lâu", Huyền chia sẻ.

Bà Hằng (mẹ của Huyền) luôn ủng hộ những sự lựa chọn của cô con gái bé nhỏ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sinh ra trong gia đình thuần nông tại vùng đất cằn cỗi ở Vĩnh Linh, bà Mai Thị Thu Hằng (50 tuổi, mẹ của Huyền) luôn động viên, ủng hộ con gái. "Gia đình tôi có truyền thống cách mạng, bà nội của tôi là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong nhà cũng có 3 người bác là liệt sĩ. Từ lâu tôi đã biết con đường Huyền chọn, nên luôn ủng hộ. Ngành nghề nào cũng được, miễn là tiếp nối được những gì cha ông để lại", bà Hằng tâm sự.

Thủ lĩnh Đoàn lên đường nhập ngũ

Cùng đợt tuyển quân năm nay, Lê Đan Trường (18 tuổi, trú tại thôn Dài, xã Hoàn Lão) cũng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an. Đặc biệt hơn, chàng trai này đang là Bí thư chi đoàn, thủ lĩnh của hàng chục đoàn viên tại địa phương.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Trường không chọn thi đại học mà dự định học nghề để sớm phụ giúp gia đình. Thế nhưng, sự năng nổ trong các hoạt động Đoàn đã đưa cậu đến một vai trò mới. Được tin tưởng bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Dài, Trường nhanh chóng chứng tỏ khả năng khi tham mưu, tổ chức và trực tiếp dẫn dắt đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội.

Đoàn xã Hoàn Lão tặng hoa chúc mừng Trường (giữa) sau khi bàn giao các nhiệm vụ tại Chi đoàn để chuẩn bị lên đường nhập ngũ ẢNH: B.H

“Trong những lần ra quân, tôi luôn thấy các anh công an đồng hành. Họ nghiêm túc, kỷ luật và rất bản lĩnh. Tôi ngưỡng mộ lắm, nhưng chưa từng nghĩ mình đủ điều kiện để đứng vào hàng ngũ ấy… cho đến khi biết mình đã đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ”, Trường chia sẻ.

Sáu tháng sau khi đảm nhiệm Bí thư Chi đoàn thôn Dài, Trường viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an và bàn giao các công việc lại cho Phó bí thư chi đoàn. Trường là một trong 46 thanh niên ưu tú của xã trúng tuyển trong đợt tuyển quân vừa rồi.

Lê Đan Trường (ngoài cùng bên phải) trong đợt gặp mặt các công dân tham gia nghĩa vụ công an trên địa bàn xã ẢNH: B.H

Chị Phan Thị Kim Phương, Bí thư Đoàn xã Hoàn Lão, cho biết trên địa bàn toàn xã trong đợt tuyển quân vừa qua đã tiếp nhận gần 30 đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. "Các đơn tình nguyện có nữ, có nam, có sinh viên và có cả bí thư Đoàn. Riêng với Trường là một trường hợp đặc biệt khi cách đây không lâu vừa được bầu vào Ban chấp hành Đoàn xã và giữ chức Bí thư chi đoàn. Trong 6 tháng qua, Trường thực hiện rất tốt nhiệm vụ của một thủ lĩnh Đoàn. Tôi tin rằng với quyết định đã chọn, Trường sẽ trở thành một chiến sĩ gương mẫu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao", chị Phương nói.