Theo sát tình hình công dân Việt Nam mắc kẹt tại Brazil

Ngày 5.9, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về công tác bảo hộ công dân trong vụ việc ít nhất 666 người di cư, trong đó có người Việt Nam đang mắc kẹt tại sân bay Brazil suốt nhiều tuần qua, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil thì có một số trường hợp là công dân Việt Nam trong số những người di cư đang ở tại sân bay Guarulhos ở Sao Paulo, Brazil.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng ẢNH: THẢO PHẠM

"Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo sát tình hình để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam trong trường hợp cần thiết", bà Hằng khẳng định.

Chia sẻ thêm về quan điểm của Việt Nam về di cư quốc tế an toàn và các khuyến cáo của Việt Nam để công dân di cư an toàn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn, phòng chống di cư trái phép, mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư.

Để phòng ngừa di cư qua các kênh không chính thức, thiếu an toàn, cũng như tình trạng lợi dụng các tuyến đường di cư, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã đẩy mạnh truyền thông về các kênh di cư hợp pháp, an toàn và khuyến cáo công dân về những rủi ro, những nguy cơ của di cư qua các kênh không chính thức.

"Công dân cần tìm hiểu kỹ các quy định chính sách pháp luật của nước đến, nước quá cảnh khi di cư và tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật nước ngoài", bà Hằng nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, ban hành kèm theo Quyết định 402/QĐ-TTg ngày 20.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ và hợp tác chặt chẽ với các nước liên quan nhằm tạo lập, duy trì môi trường di cư minh bạch, an toàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp của những người di cư.