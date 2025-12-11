Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Thép dây mạ kẽm Hòa Phát vào Canada chịu thuế thấp hơn các doanh nghiệp khác 27 lần

Hà Khanh
Hà Khanh
11/12/2025 16:51 GMT+7

Theo công bố ngày 3.12 của Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA), Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát được hưởng mức thuế chống bán phá giá 5,7%, thậm chí bằng 0 nếu giá bán thép dây mạ kẽm xuất khẩu sang Canada cao hơn hoặc bằng giá trị thông thường.

Đây là kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra áp thuế chống bán phá giá (CBPG) của CBSA thực hiện đối với mặt hàng dây thép carbon và hợp kim thép nhập khẩu (thép rút dây mạ kẽm) từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Ý, Malaysia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, khởi xướng ngày 22.4.

Thép dây mạ kẽm Hòa Phát vào Canada chịu thuế 5,7%, DN khác thuế gấp 27 lần- Ảnh 1.

Thông tin bảng chịu thuế của sản phẩm thép rút dây mạ kẽm do Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) vừa ban hành

Đối với Việt Nam, CBSA công bố biên độ bán phá giá cho Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát ở mức 5,7%, thấp nhất trong các doanh nghiệp (DN) bị điều tra và giảm hơn một nửa so với biên độ điều tra sơ bộ 13,4%. Các nhà xuất khẩu khác của Việt Nam bị xác định biên độ bán phá giá ở mức 158,9%.

Ngoài ra, sản phẩm dây mạ kẽm Hòa Phát còn được hưởng cơ chế "giá trị thông thường" nhờ hợp tác tốt trong cuộc điều tra. Cụ thể, nếu sản phẩm thép dây của Hòa Phát xuất khẩu sang Canada với giá bán cao hơn hoặc bằng "Giá trị thông thường", công ty sẽ không phải nộp thuế chống bán phá giá (thuế bằng 0). Trường hợp giá xuất khẩu thấp hơn giá trị thông thường, sản phẩm sẽ chịu mức thuế CBPG là 5,7%. Đây là lợi thế rất lớn giúp Hòa Phát đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thép dây mạ kẽm tới Canada.

Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Ý, Tây Ban Nha chịu mức thuế dao động từ 42,7% - 158,9%.

Việc được hưởng mức thuế CBPG thấp nhất cho thấy nỗ lực hợp tác giải trình và sự minh bạch số liệu của Hòa Phát đã được phía Canada ghi nhận. Hệ thống kế toán của Hòa Phát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu tham chiếu đầy đủ và chính xác.

Thép dây mạ kẽm Hòa Phát vào Canada chịu thuế 5,7%, DN khác thuế gấp 27 lần- Ảnh 2.

Thép rút dây mạ kẽm Hòa Phát

Cũng trong năm 2025, EU, Ấn Độ quyết định không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát xuất khẩu vào các thị trường này.

Thép dây mạ kẽm là sản phẩm của Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát (thuộc Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hòa Phát). Hòa Phát bắt đầu sản xuất sản phẩm này từ năm 2017 nhằm thay thế hàng nhập khẩu và đã xuất khẩu tới nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Mexico, các nước Đông Nam Á…

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là thép HRC và thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.


Tin liên quan

Hòa Phát cung cấp hơn 1.800 tấn ống thép cho Trung tâm Hội nghị APEC 2027

Hòa Phát cung cấp hơn 1.800 tấn ống thép cho Trung tâm Hội nghị APEC 2027

Ống thép Hòa Phát vừa ký hợp đồng cung ứng hơn 1.800 tấn sản phẩm cho Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC), phục vụ thi công dự án Trung tâm Hội nghị & Dịch vụ Cộng đồng APEC 2027 tại Phú Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Hòa Phát thép hòa phát thuế thép Hòa Phát
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận