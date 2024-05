Thép hình H Trung Quốc giá rẻ vẫn tràn về Việt Nam với lượng lớn

Dòng thép hình chữ H từ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng ngày càng tăng

Gần đây, bên cạnh xu hướng thép hình chữ H của Trung Quốc vẫn tràn vào Việt Nam, một lượng lớn thép hình chữ H từ Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã được nhập khẩu vào Việt Nam. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2024, 3.437 tấn thép hình chữ H được nhập khẩu từ Hàn Quốc và 4.701 tấn từ Nhật Bản, tăng lần lượt 122% và 788% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, thép hình chữ H xuất xứ từ Hàn Quốc được nhập khẩu với số lượng lớn về Việt Nam sau khi chuyển sang thép hợp kim bổ sung Boron để tránh thuế suất 10%. Do đó, để ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm đe dọa sự an toàn của người dân và ngăn chặn trốn thuế tinh vi, Quy Chuẩn Việt Nam (QCVN) cần được thực hiện càng sớm càng tốt.

Hàn Quốc đã cấm sử dụng các sản phẩm thép hình chữ H có chứa Bo hàm lượng hơn 0,0008%, nhưng tại Việt Nam, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu thép chữ H đều được chuyển sang thép hợp kim để tránh thuế.